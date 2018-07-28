В Краснодаре митинг против повышения пенсионного возраста собрал и молодежь, и пожилых

28 Июль 12:41 2018-07-28T12:50:35+03:00

Аллеи парка Чистяковской рощи в Краснодаре задолго до официального начала митинга КПРФ заполнились людьми с красной символикой партии. Субботним утром 28 июля на митинг коммунистов Кубани, анонсировавших здесь протестную повестку против пенсионной реформы, приехали сотни жителей Краснодарского края.

«А ты помог государству? Или умер до пенсии?» - растянул пенсионер из Славянска-на-Кубани выведенный текст на бумаге.

Фото: Юлия ДУБИНА

Были и те, кто параллельно с протестами против повышения пенсионного возраста, решил напомнить о необоснованном росте цен на бензин.

- Всех в отставку, - раздались первые позывные с трибун в центре парка.

Больше часа к ней выходили и партийные ветераны, и молодые сподвижники, призывая жителей региона оставить свои подписи против «антинародного закона». Документ, кстати, разносили по многочисленным рядам митингующих специальные люди в алых партийных фартуках.

Фото: Юлия ДУБИНА

- Если нас не услышат сквозь сонм этих деревьев, мы возьмем автобусы и поедем дальше, - резюмировали выступающие.

Апогеем протестного собрания стало дружное «Эх, дубинушка, ухнем!», подхваченное рядами.