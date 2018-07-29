«Рубин» - «Краснодар» 29 июля 2018: Прямая онлайн-трансляция 1 тура чемпионата России по футболу

29 Июль 11:00 2018-07-29T09:57:29+03:00

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Чемпионат России по футболу стартовал. Очередной матч 1 тура проведут в Казани претенденты на еврокубки «Рубин» и «Краснодар». Команды обновились, в составах произошли заметные изменения, но цели у соперников на сезон по-прежнему очень высоки.

«Краснодар» в межсезонье провел два сбора: первый – на своей базе «Четук», второй – в Австрии. В ходе них команда сыграла пять контрольных матчей, в которых одержала три победы и потерпела два поражения с общим счетом 11:8.

«Рубин» готовился к сезону в Сербии и Австрии, где провел в сумме 6 спаррингов. В них казанцы одержали 3 победы, 1 раз сыграли вничью и 2 раза уступили с общей разницей мячей 4:2.

Статистика личных встреч «Рубин» - «Краснодар» 29 июля 2018

Для казанцев «быки» один из самых неудобных соперников. «Краснодар» и «Рубин» провели 14 официальных очных встреч. На счету «горожан» 10 побед против двух у «Рубина» (последняя была пять лет назад), еще две встречи завершились вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 20:11 в пользу «Краснодара».

В прошлом сезоне также в стартовом туре черно-зеленые в Казани одержали победу со счетом 2:1, а в заключительный игровой день чемпионата в Краснодаре соперники разошлись миром – 1:1. В этом матче букмекеры оценивают шансы команд примерно равными.

Прогноз «КП» на матч «Рубин» - «Краснодар»

Трансляция матча «Рубин» - «Краснодар» 29 июля 2018

Трансляция матча «Рубин» - «Краснодар» 29 июля 2018 года состоится в прямом эфире на канале МатчТВ в 19:00 по московскому времени.