2018-07-29T14:24:40+03:00
Общество

Салют на День ВМФ 2018 в Новороссийске: когда начнется и где посмотреть

29 июля небо над Цемесской бухтой окрасят множество цветов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Салют на День ВМФ в Новороссийске будет хорошо видно с набережнойСалют на День ВМФ в Новороссийске будет хорошо видно с набережной
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В Новороссийске 29 июля продолжаются празднования Дня военно-морского флота. Вечером по традиции небо над Цемесской бухтой озарит праздничный салют.

Он начнется в 21:00 и продлится 15 минут. Максимально хороший обзор гарантирован с городской набережной. Салют на День ВМФ в Новороссийске 29 июля будет особенным.

- Салютные расчеты артиллерийских подразделений произведут более 450 фейерверочных и около 30 холостых артиллерийских выстрелов. Разрыв фейерверочных зарядов будет осуществлен на высоте 250-300 метров. Жителям Новороссийска продемонстрируют более 15 видов праздничных салютов представленных в семи цветовых гаммах, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Небо над бухтой будет окрашено в серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой и желтый цвета.

Залпы будут производить из 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 и 125 мм фейерверочных комплексов «Радуга».

Салютные установки оснащены специальным программным обеспечением, которые позволяют моделировать сценарии салюта и сделать его разнообразным.

- Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска позволяют создать в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой разрывов, - добавили в ведомстве.

Всего военные выпустят в небо более 300 зарядов.

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