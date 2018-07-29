“Рубин” - “Краснодар”. Обзор, голы, статистика матча 29 июля 2018 года

29 Июль 20:56 2018-07-29T21:40:34+03:00

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Матч 1 тура чемпионата России “Рубин” - “Краснодар” был полон интриг. Кого из новичков отправят тренеры в бой, в каком состоянии пребывают игроки, защищавшие цвета своих сборных на чемпионате мира.

Букмекеры не видели явного фаворита в этом матче, несмотря на то, что у “быков” солидное преимущество по личным встречам - 10 против двух. Последнюю победу над “горожанами” “Рубин” праздновал еще пять лет назад.

Нынешний матч стал вторым в противостоянии молодого тренера Мурада Мусаева и опытнейшего Курбана Бердыева. В мае их команды встречались в последнем туре прошлого чемпионата, тот матч завершился со счетом 1:1.

Интересно, что Федор Смолов впервые вывел на поле свою команду в роли капитана. Нападающий “Краснодара” стал одной из ключевых фигур в этом матче.

Итоговый счет и голы

“Рубин” - “Краснодар” - 2:1. Голы: Азмун (9,38) - Смолов (31)

Статистика игроков

«Рубин»: Джанаев, Навас, Уремович, Чико Флорес, Цаллагов, Камболов (Сорокин, 89), Коновалов, Байрамян, Могилевец, Полоз, Азмун (Бухаров, 71).

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Каборе, Газинский (Игнатьев, 76), Мамаев, Перейра (Куэва, 63), Вандерсон (Классон, 63), Смолов.

Судья: Кирилл Левников

Предупреждения: Могилевец (39) - Спайич (43).

27 июня. Казань. Стадион «Казань Арена». 13 884 зрителей (вмещает 45379).

Первый тайм

“Краснодар” в первые минуты матча был не похож сам на себя. “Рубин” прибрал мяч в свои ноги и заставил “быков” играть в несвойственный им футбол. Казанцы точно знали, что делали, и уже на девятой минуте Сердар Азмун открыл счет. Из середины поля теперь казанец набросил к 11-метровой отметке, где защитник южан выиграл верховую борьбу, но следом мяч лег точно на ногу иранскому снайперу, который из центра, заложив корпус, отправил снаряд в правый нижний угол.

Атаки казанцев выглядели опаснее, оборона “горожан” довольно много позволяла хозяевам. На фланге лишь выделялся Кристиан Рамирес, который удачно страховал партнеров.

К середине тайма “Краснодар” начал все же просыпаться и находить свою игру. На 31-й минуте Федор Смолов сравнял счет. Нападающий подкараулил отскок от защитников “Рубина” и, выдержав паузу, пробил в угол ворот.

Казалось, что теперь гости точно найдут свою игру и продолжат давить. Но не прошло и 10 минут, как Федор Смолов стал антигероем тайма.

Капитан “Краснодара” отдавал передачу назад, мяч прошел вразрез между центральными защитниками, где его подхватил Азмун. Иранец разобрался с голкипером и реализовал выход один на один.

У поймавшего кураж форварда была возможность оформить хет-трик еще в первом тайме, но его неожиданный удар из-за пределов штрафной вытащил Крицюк.

“Рубин” провел отличную 45-минутку и заслуженно вел в счете

Второй тайм

После перерыва Азмун снова оказался на первых ролях. В начале тайма он получил передачу от Полоза и пробил по воротам Крицюка, но угол был слишком острым.

Дальше “Рубин” делал то, что умеет лучше всего - оборонялся всей командой. “Краснодар” окончательно завладел мячом и не собирался им делиться.

Позиционные атаки не приводили к опасным моментам у ворот казанцев и Мурад Мусаев решился на двойную замену уже на 64-й минуте.

В бой были брошены Классон и Куэва вместо Вандерсона и Перейры. Практически сразу у “Краснодара” появился стопроцентный шанс. Это Смолов с подачи Рамиреса угодил в перекладину.

Рисунок игры не менялся и “быки” решили устроить настоящий навал. Газинского поменял молодой нападающий Игнатьев, а у “Рубина” Азмуна поменял Бухаров. За пять минут до конца основного времени Иван Игнатьев едва не сравнял счет, подкараулив ошибку защитников, но Джанаев бросился в ноги молодому форварду и тот не попал в створ.

Последние минуты краснодарцы провели в атаке, которые так и не смогли изменить счет на табло. 2:1 - "Рубин" побеждает "Краснодар" впервые с 2013 года и забирает три очка.

"КП-Кубань" провела онлайн-трансляцию матча.