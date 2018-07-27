2018-07-27T10:39:22+03:00
Спорт

Бразильский нападающий «Краснодара» Ари отметил получение российского гражданства танцами

Футболист мечтал об этом последние пять лет [фото, видео]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Ари и его новый российский паспортАри и его новый российский паспорт
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Бразильский футболист Ари, он же Арикленес да Силва Феррейра уже давно называет Россию своим домом. Его жизнь круто изменилась в феврале 2010 года, когда он перешел из скромного голландского клуба в московский «Спартак».

Нападающий стал одним из любимчиков у фанатов «красно-белых», за их клуб он забил 29 мячей. А в 2013-м Ари перешел в «Краснодар», его история в клубе оказалась непростой, но свои 26 голов в 95 матчах он забил. В прошлом году бразильца отдали в аренду в столичный «Локомотив», с которым стал чемпионом России, и в новом сезоне он вновь вернулся в стан «горожан».

Ари очень долго ждал этого дня

Ари очень долго ждал этого дня

Сейчас Ари 32 года, с Россией его связывает не только работа. В 2014-м году он женился на русской девушке Наталье Грызловой из Самары, здесь у него родилась дочка Ариани. Еще до свадьбы футболист говорил, что мечтает получить российское гражданство и сыграть за главную команду страны. Эту идею поддержал тогдашний министр спорта Виталий Мутко, но главный тренер сборной сменился, с уходом Фабио Капелло история с российским паспортом для бразильца затянулась.

Наверняка Ари с завистью смотрел на то, как его земляк Марио Фернандес становился героем болельщиков сборной России на чемпионате мира и мечтал оказаться на его месте, но судьба распорядилась иначе.

Тем не менее, спортивное упорство и любовь к нашей стране сломали все преграды. 26 июля Арикленес да Силва Феррейра стал гражданином России. Счастью бразильца не было предела!

- Я очень счастлив, я шел к этому девять лет! Мне очень нравится Россия, я готов остаться здесь жить! – сияет Ари.

Ари получил российский паспорт.

Своей радостью он решил поделиться с подписчиками в своем инстаграме. А их у него более 32 тысяч. Бразилец устроил танцы с паспортом и даже процитировал своего земляка, ставшего знаменитым во время чемпионата мира.

- Бразилия – очень хорошо! Россия - ##### [обалденно]! – прокричал Ари.

Будет ли футболист выступать за сборную большой вопрос, впереди старт сезона. Болельщики наверняка смогут еще одного русского бразильца на поле уже 29 июля в Казани, в матче «Рубин» - «Краснодар».

ari_gol1000ari_gol1000
Agora eu sou russo!
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Кстати, помимо Ари и Марио Фернандеса, гражданами России ранее стали вратарь «Локомотива» Гильерме и полузащитник «Краснодара», перешедший сейчас в «Динамо» Жоаозиньо.

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