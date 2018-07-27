Квартира в Краснодаре: сравним аренду и ипотеку

27 Июль 15:03 2018-07-27T14:11:18+03:00

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Аренда или ипотека - это почти гамлетовский вопрос для тех, кто собирается переехать в крайцентр или обустроиться в квартире в Краснодаре. У кого есть парочка миллионов рублей, конечно, о таких вещах не думает, но таких всего 2-3 процента. Подавляющее большинство копит на свое жилье, берет ипотеку или снимает квартиру.

Как раз для них «Комсомольская правда»-Кубань» подготовила наглядный расчет, который раз и навсегда отвечает на извечный вопрос переселенцев.

Стоит сразу обозначить плюсы каждого варианта, чтобы потом не отвлекаться. Во-первых, ипотека хоть и несет в себе проценты переплаты, но по итогу квартира у вас в собственности. Это хорошее наследство. В то же время, это постоянный стресс, потому что, потеряв постоянный доход, можно довольно скоро лишиться ипотечной крыши над головой. Хотя кто-то может это и в плюсы отнести, мол, повышает профессиональную мотивацию.

Во-вторых, аренда квартиры несет в себе меньше обязательств, точнее, они не так серьезны. В Краснодаре рынок съемной недвижимости просто наводнен самыми разными вариантами. При должной сноровке переехать можно в течение двух-трех дней. К тому же при смене работы куда проще поменять место жительства, чтобы не испытывать на себе весь комфорт краснодарских пробок, например.

Однако эта квартира, которую вы сняли, никогда не будет вашей. Это несет психологический дискомфорт, когда понимаешь, что ничего в этих четырех стенах не твое: ни телевизор, ни кровать, ни мебель, ни ванна.

И все же предлагаю оставить эти аргументы немного в стороне, потому что финансовая сторона вопроса - это 80% всех «за» и «против».

НЕМНОГО ШКОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ....

Итак, давайте проведем небольшой расчет, словно мы собрались покупать двушку в новостройке Краснодара. Ее примерная цена составляет 2 561 795 рублей, в тоже время средняя арендная ставка – 20 037 рублей в месяц.

Теперь возьмем минимальную среднюю, которую дают банки с государственным участием, ставку ипотеки - 9,1%. В частности, чтобы ее получить, нужен первоначальный взнос - 15% от суммы сделки. В нашем случае на руках должны быть 384 270 рублей. Если оформить ипотеку на 20 лет, то ежемесячный платеж составит 19 733 рубля. «Растянув» выплаты ипотечного кредита на 30 лет, получим платеж – 17 678 рублей.

Пока все понятно? Поехали дальше. При сумме кредита (цена квартиры минус первоначальный взнос) в 2 177 525 рублей переплата за 20 лет составит - 2 560 801 рубль, за 30 лет – 3 816 554 рубля.

- Итого, с учетом переплаты при 20-летней ипотечной кабале за квартиру придется выложить 5 122 596 рублей. После 30-летнего ипотечного «рабства» стоимость квартиры вырастет до 6 378 349 рублей, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» эксперт одной из компаний, анализирующих рынок недвижимости Евгений Иванов.

В итоге суммы получаются приличные. Однако часть можно получить обратно, используя налоговый вычет. Заполнив заявление и собрав все необходимые документы, можно вернуть себе 260 тысяч рублей и еще 13% от выплаченных процентов на сумму до трех миллионов рублей. Итого за 20 лет можно «отбить» 592 561 рубль, за 30 лет – 650 000 рублей. Уже неплохо. Хватит на машину.

Теперь вычтем все суммы, что можно вернуть, и получаем, что за 20 лет за квартиру придется заплатить – 4 530 035 рублей, за 30 лет – 6 377 699 рублей.

....И ЕЩЕ НЕМНОГО

Теперь давайте прикинем, сколько можно за то же время положить в карман чужим дяде или тете. При средней стоимости аренды в 20 037 рублей в месяц в Краснодаре за 20 лет выплаты составят 4 808 880 рублей, за 30 лет – 7 213 320 рублей. Как представишь, сколько это денег, волосы на голове пошевеливаются.

Не стоит забывать, что Краснодар активно развивается и является популярным местом переезда, поэтому съемные квартиры потихоньку дорожают. Даже при росте в 2-3% в год через 10 лет арендные ежемесячные платежи сравняются, а затем и обгонят выплаты по ипотеке. Итого за 20 лет арендатор выплатит более 5 миллионов рублей, за 30 – около 8.

ЧТО В СУХОМ ОСТАТКЕ

Таким образом получаем, что средняя двушка в ипотеку в Краснодаре выгодней, нежели такая же квартира, но в аренду. Минимум, на 300 тысяч рублей.

Да, это усредненнный расчет. Да есть разные ставки по кредитам и удачные варианты аренды. Но все же мы говорим о правилах, а не об исключениях.

- Расчеты для однокомнатной квартиры это подтверждают. Судите сами, средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице Кубани составляет 2 002 738 рублей, аренда за «однушку» - 14 987 рублей. При первоначальном взносе в 300 411 рублей и кредите на 30 лет с процентной ставкой в 9,1%, ежемесячный платеж составит - 13 820 рублей, что меньше средней арендной ставки за однокомнатное жилье на тысячу рублей, - заключают аналитики.