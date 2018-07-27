2018-07-28T15:00:01+03:00
Экономика

Более трети всех розничных кредитов ВТБ в ЮФО были выданы на Кубани

Розничный бизнес банка подвел итоги работы за первое полугодие
Вера МАКСИМОВА
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За шесть месяцев ВТБ выдал на покупку жилья 14,7 млрд рублей, что позволило улучшить жилищные условия 3,2 тысячи кубанцевЗа шесть месяцев ВТБ выдал на покупку жилья 14,7 млрд рублей, что позволило улучшить жилищные условия 3,2 тысячи кубанцевФото: Екатерина БУГАЙ
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Об этом на пресс-конференции рассказал управляющий розничным филиалом ВТБ в Краснодаре Виктор Тусиков.

- Кредитный портфель увеличился и составляет 61 миллиард рублей, это прирост по сравнению с началом года на 11%. Более трети всех розничных кредитов ВТБ в ЮФО были выданы на Кубани, - отметил Виктор Тусиков.

Драйвером развития для банка стало ипотечное кредитование. За шесть месяцев ВТБ выдал на покупку жилья 14,7 млрд рублей, что позволило улучшить жилищные условия 3,2 тысячи кубанцев. Объем ипотечных продуктов превысил показатель прошлого года на 50%. Особо популярной для жителей Краснодарского края стала программа «Больше метров – меньше ставка». Объем выдачи ипотеки по программе увеличился в два раза до 760 млн рублей.

Ставка на качество обслуживания

С января по июнь ВТБ выдал больше двух тысяч автокредитов на 1,4 млрд рублей. Увеличение показателя по сравнению с первым полугодием 2017 года составило 20%.

- Мы отмечаем повышенный интерес клиентов на приобретение автомобилей с пробегом. Доля в общем количестве выдач - 25% . Этому способствует снижение ставок и развитие трейд-ин. – считает Виктор Тусиков. – В планах до конца года занять в крае 20% рынка продаж автомобилей в кредит.

В этом году банк особое внимание уделяет развитию инновационных технологий и дистанционных каналов обслуживания.

- На данный момент клиентам доступны сервисы, которые позволяю максимально быстро и удобно пользоваться услугами. Сейчас с системой «ВТБ-Онлайн» работает 116 тысяч активных пользователей, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2017 годом, - отметил управляющий розничным бизнесом ВТБ на Кубани. - В мобильном банке появилась возможность использования виртуального отделения, где клиенты могут получить доступ к счетам и банковским продуктам, задать вопрос или заказать документы через чат. До конца года планируем внедрять оборудование по сбору биометрических данных клиентов.

Курс на развитие

Банк продолжает расширение сети многофункциональных точек продаж в Краснодарском крае. В этом году открыли новый офис в Тихорецке. В Краснодаре большой пункт обслуживания появился на Стасова.

- Рядом с офисом на Стасова находится промышленный район Краснодара, место удачное и предназначено также для обслуживания VIP-клиентов, - отметил Виктор Тусиков.

Чемпионат мира по футболу в Сочи

За все время чемпионата гости из других стран потратили 800 миллионов рублей через эквайринговую сеть ВТБ.

Больше всего, 125 миллионов рублей, ушло на гостиницы, 110 миллионов - на транспорт и услуги туристических компаний, а 60 миллионов - на бары и рестораны. Самыми щедрыми оказались жители Перу, они потратили 10 миллионов рублей за время чемпионата мира в Сочи, на втором месте американцы - 8 млн, далее идут казахи – 6 млн, бразильцы - 5 млн и жители Панамы - 2 млн.

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