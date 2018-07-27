2018-07-27T15:32:36+03:00
Общество

Арестованного в Сочи директора концертного зала «Фестивальный» поддержали звезды шоу-бизнеса

Евгения Паснюка, который руководит площадкой с 1983 года, подозревают в растратах
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Концертный зал "Фестивальный" Фото: festival-sochi.ruКонцертный зал "Фестивальный" Фото: festival-sochi.ru
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В Сочи под домашний арест помещен директор концертного зала «Фестивальный» 69-летний Евгений Паснюк. Он стал фигурантом уголовного дела о растрате суммы около 1,3 млн рублей.

- Действительно, он находится под домашним арестом. Сейчас идет следствие, оно должно во всем разобраться. Дело ведет следственное управление УВД города Сочи, - рассказал «Комсомольской правде» адвокат Паснюка Александр Алексеенко.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю на просьбу прокомментировать информацию о возбуждении уголовного дела предложили прислать запрос.

В поддержку арестованного Евгения Паснюка выступили звезды шоу-бизнеса, в том числе и Филипп Киркоров, который 25 июля давал концерт в «Фестивальном».

- Не только Филипп Киркоров поддержали Евгения Ивановича, но и другие артисты - Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Максим Галкин и другие. Они много лет работают с ним, - рассказал директор артиста Геннадий Рыбак.

Кроме того, публичное обращение в защиту своего руководителя готовит и коллектив «Фестивального». Сама же концертная площадка продолжает свою работу, сейчас здесь пик сезона.

- Все договоры заключены, команда работает, все нормально. Не понимаем до конца, что произошло. Наш Евгений Иванович - очень уважаемый человек, заслуженный. Мы очень надеемся, что разберутся правоохранительные органы, - сказала журналистам заместитель главы Сочи Ирина Романец.

Исполняет обязанности директора бухгалтер концертного зала.

СПРАВКА «КП»

Концертный зал «Фестивальный» на набережной Сочи, вместимостью 2,5 тысячи мест работает с июля 1979 года. За эти годы в «Фестивальном» побывали более семи миллионов зрителей, проведены тысячи мероприятий.

Евгений Паснюк руководит площадкой с 1984 года, ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». В 2013 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ», а в 2014 году мэр Сочи Анатолий Пахомов вручил ему медаль «За вклад в развитие города-курорта Сочи».

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