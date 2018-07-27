18-летний аутист сыграл в GTA и пошел на разбой

27 Июль 17:10 2018-07-28T13:34:04+03:00

Молодой человек сделал себя героем компьютерной игры, но только в реальности

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Владиславу Желнину сейчас 18 лет, но только по паспорту. В своем возрасте парень уже стал фигурантом уголовного дела. И его мама бьет тревогу - как больного аутизмом человека можно держать за решеткой?

Без отца, но с верой

Владислав родился в Краснодаре. Папа - бывший прокурор, мама - домохозяйка. У женщины были стремительные роды, новорожденного мальчика пришлось спасать медикам. С отцом ребенка Олеся, мать Владислава, была не расписана, лишь обвенчались. Когда сыну исполнилось 4 месяца, когда родители разъехались после очередной ссоры.

- Он приехал за нами в Ростов, когда Владиславу исполнилось пять лет, вместе мы прожили два года, больше я не смогла. Вот с семи лет он сына не видел, - рассказала «Комсомольской правде - Кубань» мама Владислава Олеся Исаченко.

Мальчика мама воспитывала по христианским законам, они часто ходили в церковь и взрослеющий Владислав для себя вынес один важный урок - деньги надо отдавать бедным. Внешне ребенок не отличался от своих сверстников, но вот поведения тогда еще маленького мальчика маме казалось странным. Началась одиссея хождения по врачам.

«Ваш сын – аутист»

Годы шли, Владик рос. Мальчик учился в обыкновенной школе и даже сдал экзамены за 9 класс экстерном. А после 8 класса вдруг бросил учебу. По словам мамы, у Владислава очень горели уши. Мальчик жаловался на постоянную боль. К этому времени Олеся продала свою машину и объехала несколько городов, но диагноз аутизм ее сыну поставили только в 15 лет. В этом возрасте и начались первые глобальные проблемы.

- Мы тогда в Адыгее жили, он позвонил в полицию и сказал, что в одном из домов заложена бомба. Тогда туда полиция приезжала, хорошо он заброшенный был, потом еще подобные случаи повторялись. Мы к батюшке ходили, он говорит, что это не Владик делает, а лукавый, - отмечает Олеся Исаченко.

Идеи для развлечений Владислав брал из клипов или любимой компьютерной игры GTA. По словам мамы, он всегда любил играть спичками, подражать героям.

В 2016 году в Воронеже Владислав поджег чужую машину, пытаясь проверить собственноручно собранный коктейль Молотова. В результате эксперимента у авто оплавилась ручка двери и бампер, а у самого поджигателя небольшие ожоги на ногах.

После того случая парень загремел в психушку, провел он там больше месяца.

- Он рассказывал мне, как там людей мучают, говорил, что они там уже синие лежали, а им капельницы кололи. Ему тоже что-то кололи, хотя он говорил медсестре, что ему эти лекарства противопоказаны, - сообщила мама мальчика.

Деньги - бедным

Три месяца назад в Ейске Владислав вместе с мамой в очередной раз пошли в храм. Там парень заметил у батюшки дорогую иномарку и попросил ее продать, что бы раздать деньги бедным. Но служитель церкви мало того, что удивился предложению, так еще и выгнал прихожан.

Буквально через несколько дней Владислав с ножом явился в павильон быстрых займов и, угрожая менеджеру ножом, вынес оттуда шесть тысяч рублей наличными.

- На эти деньги он купил моющий пылесос и отправился в Тимашевск в мужской монастырь, там он рассказал батюшке, что произошло, а тот позвонил в Ейск, тому самому батюшке, который нас выгнал. От него-то полиция и узнала… - в слезах вспоминает тот день Олеся Исаченко.

Преступлением то, что совершил ее сын, женщина не считает, говорит, что это была игра.

В Тимашевске мальчика арестовали и отправили в СИЗО.

- Сейчас Владислав находится в следственном изоляторе Краснодара, в отдельной камере. У мальчика там хорошие условия, да и к нему все хорошо относятся, с ним постоянно работает психолог, как стало известно, мальчик и до СИЗО состоял на учете у психотерапевта. По нашим данным, во время нападения на офис микрозаймов он приставил к горлу менеджера нож, - сообщил «Комсомольской правде - Кубань» источник, близкий к следствию.

Со слов мамы, Владислав мечтал уехать в Крым, покататься на яхте, снять квартиру и остаться там жить. Олеся Исаченко пытается добиться освобождения сына, но в данном случае все совершенно законно, ведь разбой (именно так следователи квалифицировали нападение) относится к особо тяжким преступлениям.

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ

- Эти игры вводят людей вот в такие состояния. На такое может пойти любой ребенок, в том числе и здоровый. А этот ребенок, он фактически все за чистую монету принимает. Услышал, что кто-то в чем-то нуждается, вот и пошел, сделал, как думает, доброе дело. У него к этому миру агрессии нет, он не понимает, почему вокруг все так происходит. Он находится внутри собственного мира, - рассказала «Комсомольской правде - Кубань» психолог, руководитель клуба для особенных детей «Солнечный город с любовью к детям» Наталья Гуляева.

Правда, с мнением Натальи Гуляевой ее коллега - клинический психолог, преподаватель кафедры философии, психологии и педагогики КубГМУ Максим Милославский - не совсем согласен.

- Скорее всего, подростку назначат медико-психиатрическую экспертизу. В ней будет поставлен вопрос о вменяемости парня. Если его признают невменяемым, то он не мог в полной мере осознавать характер своих действий. Тогда его отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Что же касается влияние игры, то, скорее всего, она не могла на это повлиять. Вероятно, что его мотивация будет признана неясной, вменяемость как минимум ограниченной и его направят на лечение. У людей с подобным синдромом могут наблюдаться трудности мотивации и волевого контроля. Это связано с заболеванием и индивидуальными особенностями, а не с GTA, - рассказал Максим Милославский.

- Аутизм как диагноз, не освобождает от уголовной ответственности. Независимо от результата экспертизы его преступление подразумевает изоляцию от общества. Нарушения закона в данном случае нет, - сообщил «Комсомольской правде - Кубань» юрист, директор организации КРОО Право на здоровье Сергей Чернышук.