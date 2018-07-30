При пожаре в cочинском доме погибли восемь человек
При пожаре в cочинском доме погибли восемь человек.
Трагедия случилась в понедельник, 30 июля, трехэтажном жилом доме на улице Просвещения, 81 в Адлере. Рано утром соседи напротив заметили черный дым, который валит из здания, и позвонили спасателям.
- В 05:40 на пульт Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. На место выехали пжарные, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Уже на месте спасатели увидели, что огонь полыхает на площади 300 квадратных метров. Пожарные бросились тушить дом.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- В 06:08 возгорание удалось локализовать, в 07:43 пожар полностью потушен, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Всего в в работе задействовали 62 человека, 19 единице техники.
О том, что стало причиной пожара, пока неизвестно. По предварительным данным, в ЧП погибли восемь человек. Еще трое пострадали - это двое взрослых и 16-летний подросток.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- На место происшествия выехали следователи, а также криминалисты, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
Обстоятельства происшествия сейчас уточняются.
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