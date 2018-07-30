Пожар в сочинском доме, где погибли 8 человек, мог произойти из-за непотушенного мангала

30 Июль 08:55 2018-07-30T15:27:22+03:00

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В обстоятельствах пожара в Сочи, унесшего жизни восьми человек, разбираются следователи. На месте происшествия сейчас работают криминалисты, которые выясняют, что стало причиной ЧП.

Как стало известно «КП» - Кубань», загорелся навес для общепита и соседней с ним временной металлической конструкции. В общей сложности огонь охватил площадь 300 квадратных метров. На снимках видно, что выгорело все здание, от котрого остался лишь остов.

- На месте выяснилось, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи. - По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал.

Именно из-за непотушенной жаровни и мог произойти пожар. Пламя перекинулось на строение, которое тут же вспыхнуло.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Сейчас временные строения - навес для общепита и металлические конструкции - были обшиты легковоспламеняющимся материалами - сайдингом. Они выгорели полностью, - добавляют в администрации Сочи.

В результате пожара погибли восемь человек. Еще трое пострадали. Двое взрослых с сильнейшими ожогами, а также 16-летний мальчик отправлены в горбольницу. Им оказывается вся необходимая помощь.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Все погибшие и пострадавшие - наемные рабочие, предположительно из стран СНГ. На данный момент известно, что договор аренды на этот участок был заключен с компанией РЖД, ее представитель сейчас находится на месте происшествия, - говорят представители сочинской администрации.

Все обстоятельства и причины пожара выясняются.

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