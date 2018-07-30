2018-07-30T15:19:10+03:00
Здоровье

Варикозную болезнь лечить летом безопасно и необходимо!

В краснодарской клинике лазерной хирургии развеяли распространенный миф
Екатерина БУГАЙ
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За год помощь в клинике получили 4000 тысяч человекЗа год помощь в клинике получили 4000 тысяч человек
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Факт о том, что жара – не лучшее время для лечения вен, правдив только в одном случае. Когда их оперируют традиционным способом с разрезами, перевязками и швами. Такие серьезные, травмирующие операции врачи действительно не советуют проводить в жару. Швы могут воспалиться и доставить немало дискомфорта человеку. Однако современные методики лечения варикозного расширения вен далеко ушли от больших разрезов и многомесячного восстановления.

Хирурги-флебологи клиники «Варикоза нет» в Краснодаре применяют только малоинвазивные способы, после которых не нужна долгая реабилитация, да и носить компрессионный трикотаж необходимо в течение нескольких дней после процедуры.

Если вас беспокоит один из симптомов, то стоит обратиться к флебологу

Если вас беспокоит один из симптомов, то стоит обратиться к флебологу

- В нашей клинике мы применяем три технологии: лазерную облитерацию варикозных вен, минифлебэктомию и склерооблитерацию. Каждая из них выполняется через один прокол кожи, что позволяет проводить манипуляцию в любое время года. В этом случае проблема долгого заживления исключена, так как разрезов и швов нет, - рассказывает главный врач клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Андрей Марьясов.

Подробно о главном

Один из способов, применяемых в клинике «Варикоза нет», - лазерная облитерация. При нем в измененные варикозом вены под контролем УЗИ вводятся специальные световоды, они нагревают стенки сосудов и спаивают их между собой. До процедуры сосуд обезболивают при помощи уколов. В целом процесс малотравматичен.

Варикозную болезнь лучше предупредить, чем лечить последствия

Варикозную болезнь лучше предупредить, чем лечить последствия

- Минифлебэктомия действует по другому принципу, расширенные вены удаляются через проколы с помощью специального микроинструмента, - отмечает врач. - Ну и склерооблитерация. С ее помощью вены и мелкие сосудики склеиваются. Вводится препарат, который вытесняет застоявшуюся кровь, стенки вены перерабатываются и со временем исчезают.

Каждое вмешательство длится от 20 до 60 минут, а восстановление после процедуры от трех до пяти дней.

- В день процедуры рекомендуем часовую прогулку, на следующий день пациенты приходят на контрольный осмотр. Компрессионный трикотаж советую носить после процедуры сутки, не снимая, и затем в течение трех дней в дневное время, - советует Андрей Марьясов. - Плавать, ходить и ездить на велосипеде можно сразу после операции.

Комплексное лечение

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» в Краснодаре стремится разрушить распространенный стереотип о невнимательных и равнодушных врачах. Здесь пациенту не просто проводят процедуры удаления вен, но и сопровождают в течение года после операции.

В комплекс лечения входит осмотр, анализы, трикотаж, контрольный осмотр и послеоперационная консультация. При возникновении жалоб, человек может прийти на внеплановый прием, его проведут бесплатно. Все это делается для того, чтобы исключить осложнения и обеспечить качественное лечение.

Советы доктора

- Следите за здоровьем, заботьтесь друг о друге и не занимайтесь самолечением. Пока нет таких волшебных мазей, таблеток или настоев, которые бы вылечили варикозную болезнь. Все, что они могут - это снять симптомы на время. Выбирайте грамотных специалистов, любите себя и будьте здоровы! - советует Андрей Марьясов.

ФАКТЫ

- За год помощь в клинике получили 4000 тысяч человек;

- Хирурги-флебологи «Варикоза нет» с момента открытия провели 1000 лазерных операций.

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