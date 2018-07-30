«Тюлень может быть опасен!»: свободолюбивый Миша из анапского дельфинария пугает туристов на курортах Грузии #сочныеновости
- Смотрите, смотрите, собака плывет, - кричали испуганные туристы грузинского курорта Кобулети. Бросаться в воду спасать животное, неведомо как оказавшееся в морской пучине, никто из них не рискнул.
Но мохнатое водоплавающее так резво передвигало конечностями, что спустя пару минут всем стало ясно — это не собака. Инцидент отдыхающие решили на всякий случай записать на видео.
- Это Миша — морской обитатель — наш старый знакомый, - позже объяснил странные «собачьи» кульбиты в эфире грузинского телеканала глава департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Арчил Гучманидзе. - Тюлень два года тому назад во время шторма сбежал из дельфинария в Анапе (он располагается прямо на море — Авт.). Все думали он погибнет в непривычной для себя акватории Черного моря. Но он не просто выжил, он путешествует от берега к берегу.
Свободолюбивый Миша сбежал из Анапы зимой 2016 года. Через несколько месяцев его поймали в Абхазии. Тюлень успел освоиться в Пицунде, но в итоге он сбежал и оттуда. Спустя некоторое время каким-то чудом Миша оказался в озере Палиастоми вблизи Поти, охотился там на лосося в рыболоводческом хозяйстве.
От научных сотрудников, которые рассчитывали прервать приключения морского обитателя и вернуть его в искусственную среду, он снова удрал. Именно Мишу туристы и видели в Кобулети.
- Вчера, 29 июля, тюлень вышел из Палиастоми. Нам было сложно предположить, что он оттуда выбрался бы, однако он вышел. Вчера его зафиксировали в окрестностях Кобулети и Шекветили, а видеокадры распространились в социальной сети. Мы предполагаем, что он еще двинется на юг и через несколько дней может появится в окрестностях Батуми, - говорит грузинский ученый.
Несмотря на исключительно трогательные чувства, которые вызывает история Миши, Арчил Гучманидзе призвал людей не приближаться к нему.
- Несмотря на то что он родился в дельфинарии и более года жил и тренировался с людьми, уже почти два года он находится в дикой среде. И исходя из этого, как и в случае со всеми дикими морскими млекопитающими, непосредственный контакт может быть опасен, — добавил ученый.
В последний раз в акватории Черного моря специалисты видели тюленя в 1936 году. Исследователи говорят, что здесь живут только тюлени-монахи, а найденный котик совершенно иного вида.
https://www.facebook.com/saghinadze/videos/10212580252283427/.Соцсети
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