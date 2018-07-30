ГК «ЮгСтройИнвест» объявляет старт продаж в очередном доме «Губернского»

30 Июль 13:42 2018-07-30T13:40:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Прекрасную новость приготовила группа компаний «ЮгСтройИнвест». 30 июля объявлен долгожданный старт продаж 21 литера в микрорайоне «Губернский».

Новый дом станет настоящим украшением микрорайона. У будущих жителей, которые выберут квартиры именно с панорамным остеклением, будет открываться захватывающий вид на город. Как всегда, группа компаний порадует клиентов своей заботой. В каждой квартире предусмотрены предчистовая отделка и двойное остекление. Одним словом, для переезда достаточно сделать косметический ремонт.

Ещё одна традиция от группы компаний «ЮгСтройИнвест» - создавать высокий уровень комфорта, начиная буквально с порога. Эстетичные подъезды с фактурной штукатуркой и лепниной на потолке, бесшумные лифты, пандусы на входе. А рядом с домом жителей ждут детская и спортивная площадки. Инфраструктуру в каждом микрорайоне группа компаний создаёт одновременно с домами. С первым литером здесь появился красочный детский сад, а сегодня список социальных объектов пополнила уникальная школа на 1550 мест.

В «Губернском» огромный выбор мест для спорта и отдыха. Самые активные жители ставят собственные рекорды на спортивных площадках, тренируются в крытом тренажерном зале с боксерским рингом, отрабатывают трюки на роллердроме. Для самых маленьких в каждом дворе красочные игровые комплексы. Укрыться от городской суеты можно в уютных беседках, а также прогуляться в тени деревьев по аллеям. Их в «Губернском» три, одна из них стала центром притяжения для горожан. Гости и жители микрорайона с удовольствием приходят полюбоваться арт-объектами и полюбоваться фонтаном и колоннадой в античном стиле.

Как рассказали в отделе продаж группы компаний «ЮгСтройИнвест», желающим необходимо поторопиться. Как всегда, в каждом доме от застройщика квартиры активно покупают с первого дня старта продаж.

Подробности по телефону 8-800-234-11-77 и на сайте www.usi23.ru/