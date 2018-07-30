«Меня вынудили признать вину!»: Лидер «краснодарских стрелков» Гмыря говорит, что на посту ДПС просто спасал свою жизнь

30 Июль 15:30 2018-07-30T15:32:44+03:00

Во время задержания Вячеслав Гмыря получил фингал, о котором вспомнил спустя почти год в суде.

Спустя почти год после задержания он заявил о давлении со стороны полиции [фото]

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В Краснодарском краевом суде продолжаются слушания по резонансному делу «краснодарских стрелков».

На очередном заседании выступили правоохранители, пострадавшие 28 августа 2017 года на Ейском шоссе - и.о. начальника отдела угрозыска Прикубанского округа Краснодара Павел Пушкарский и полицейский-стажер Олег Елхилов. Именно они приехали к посту ДПС, когда коллеги-гаишники сообщили, что по ориентировке поймали Никиту Медведева и двух его товарищей – Карачкина и Гмырю, подозреваемых в нападении на 33-летнего боксера Игоря Одношивкина.

- Медведева тогда заставили написать объяснительную - куда ехал, откуда оружие в багажнике и есть ли разрешение на хранение. Нам нужно было немного потянуть время, пока мы были в пути, - говорит Павел Пушкарский.

Объяснительная Медведева

Но Медведев быстро смекнул, в чем дело. Потому, когда в здание поста вошел Пушкарский, он, не думая, пустил кулаки в ход, врезав по лицу майору полиции, а затем выстрелил в шею стажеру. Ну а далее произошла та самая погоня со стрельбой, о которой «КП» сообщала ранее. Карачкин скрылся в лесополосе, а Гмырю скрутили неподалеку от Folkswagen того самого полицейского-стажера.

«Я был в шоке, потому взял вину на себя»

- Когда я увидел, что Вячеслав сел в мою машину, попытался его вытащить. Но у меня было ранение, потому силы у нас были неравные. В этот момент к нам подъехали еще двое сотрудников ДПС, которые начали стрелять в стекло автомобиля. Испугавшись, Гмыря поднял руки и сдался, - вспоминает Олег Елхилов.

Правда, Гмыря до победного вырывался, брыкался, что есть силы, ну и в процессе получил фингал. После медики заверили - гематома угрозу жизни не представляет, исчезнет через пару недель.

Однако сейчас, спустя год, Гмыря решил написать заявление на полицейских. Он уверяет, что правоохранители его избивали, явку с повинной написал под давлением.

- Я был в шоковом состоянии и не отдавал отчет своим действиям, - настаивает Гмыря.

А его адвокат считает, что, уезжая с поста, подзащитный просто хотел спасти свою жизнь, когда Медведев начал перестрелку.

Ни сном ни духом

Также на заседании выступил одноклассник Никиты Медведева. Именно к нему стрелок пришел в общежитие на следующее утро после случившегося.

- Открываю глаза, смотрю, а он посередине комнаты стоит, - вспоминает парень. - Он попросил у меня полотенце и одежду, чтобы переодеться.

Как оказалось, Медведев в тот момент даже не догадывался, какой резонанс вызвала его эффектная перестрелка в центре Краснодара.

- Я тогда спросил его: «Никита, что ты натворил? Весь город на ушах». Показал ему информацию о перестрелке в Сети, о том, что его разыскивают. Он в ужасе забегал по комнате, но не от содеянного, а от того, что весь город в курсе о случившемся, - продолжил одноклассник Никиты. - Переодевшись, он ушел. Но в полицию я побоялся заявить. Я живу с сестрой, без родителей.

Зато не струсила мама друга Медведева, в доме которого Никита прятался. Женщина, увидев знакомое по ориентировкам лицо, вызвала полицейских.

С таким арсеналом только в горячие точки!

Что касается оружия, то Карачкин и Медведев профессионально стреляют. Это подтвердил обучавший их инструктор. Они сдавали экзамены, потому прекрасно знали, что целиться в голову даже в целях самообороны нельзя. Однако во время нападения на боксера Игоря Одношивкина об этом, видимо, забыли.

Арсенал, обнаруженный в багажнике автомобиля

- Но больше всего меня удивило количество оружия, которое хранили подсудимые у себя дома. У каждого дома есть пистолет или автомат, пару сотен патронов, специальные рации, у Гмыри - жилет-разгрузка, а в каждой двери машины хранился охотничий нож, у Карачкина в квартире вообще гранаты. Они с кем воевать собирались? С таким арсеналом они еще будут говорить, что не являются бандой? - недоумевает жена пострадавшего боксера Виктория Одношивкина, которая не пропускает ни одного заседания.

Виктория вместе с мужем Игорем до трагедии. Фото: из личного архива семьи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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- На каждом заседании меня просто испепеляют взглядом родные подсудимых. Они-то уверены, что их дети белые и пушистые, - говорит супруга пострадавшего боксера. - Но знаете, единственный, кто ко мне подошел, - это мама Гмыри. В ее глазах читалось, что ей за него стыдно. Она согласна продать его машину, а деньги отдать на лечение моего мужа.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

- До сих пор я не могу понять, как им удалось вычислить нас с Игорем? Ведь лично моего мужа они не знали. С того дня, как произошла трагедия, я боюсь возвращаться домой. Наши соседи не раз рассказывали, что ночью часто приезжает один и тот же автомобиль, становится напротив спальни, включает ярко фары, а спустя пару минут уезжает. Мне не по себе от этого, а судья даже предлагал защиту, - говорит Виктория Одношивкина. – Сейчас, конечно, все свои силы трачу на то, чтобы муж вернулся к прежней жизни.

Женщине с трудом удалось выбить для Игоря инвалидность, однако жизненно необходимые лекарства, которые по закону они должны получать бесплатно, приходится покупать за свой счет. Препаратов в аптеке нет с мая.

- Благодаря тому, что нам неравнодушные люди переводили средства, мы пока держимся. Отвезти Игоря в реабилитационный центр не удалось, однако я нашла специалиста, который занимается с моим мужем. Естественно, его услуги платные, - продолжает Виктория. - Важно, чтобы муж был контактный, чтобы мог выполнить любую просьбу, сам мог перевернуться. Тогда мы сможем проходить бесплатные курсы восстановления в краевой больнице.

Все, кто желает помочь, могут перевести деньги на счет пострадавшего.

Банковские реквизиты

Счет № 5559 4928 0479 2052 (Альфа банк)

Получатель Игорь Николаевич Одношивкин.

По словам медиков, шанс вернуться к нормальной жизни у Игоря есть, но ему нужны постоянные реабилитации.

Напомним, на скамье подсудимых - четверо из девяти молодчиков, напавших на 33-летнего боксера Игоря Одношивкина. Никиту Медведева, Дмитрия Карачкина, Владислава Гмырю и Александра Муковоза обвиняют в создании банды, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудников МВД, угоне авто и ряде других преступлений. Их дружков, участвовавших в избиении, продолжают искать правоохранители. 24-летний Кирилл Донченко и 23-летний Иван Львов из Новороссийска, 25-летний Никита Клевцов из Краснодара, 24-летний Александр Лобас из Каневского района, а также 24-летний Сергей Сапелкин из Кропоткина прячутся почти год.

Четырех подозреваемых в нападении на боксера (в верхнем ряду на фото) задержали, еще пятеро до сих пор находятся в розыске.

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Адвокаты по-прежнему заявляют, что подсудимые никогда не действовали в составе организованной преступной группы. Однако факты говорят об обратном - на воооружении банды было порядка 20 единиц огнестрельного оружия, в том числе охотничий карабин «Сайга», винчестер, и боеприпасы. Сами подсудимые уверяют, что убивать Одношивкина не собирались (читайте далее)

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По еще одной версии, у Игоря будто бы были связи у силовиков, а в криминальных кругах - определенный статус, потому многие бизнесмены к нему обращались, чтобы «уладить вопросы». Помощи попросил и владелец транспортной компании, который нанял Игоря руководителем службы безопасности. По слухам, у него возникли проблемы с бизнесом - с конкурентом не поделили сферы влияния. Компанию собирались отобрать, бизнесмену начали поступать угрозы, 22 августа Игорь Одношивкин должен был встретиться с представителями конкурентов и решить проблему. Однако за несколько часов до встречи на него напали. Но и эта версия не имеет ничего общего с действительностью. По словам Вики, все гораздо прозаичней и от этого еще чудовищней (читайте далее)

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Сейчас по первому делу об избиении мужчины разыскивают пять человек. Это 24-летний Кирилл Донченко и 23-летний Иван Львов из Новороссийска, 25-летний Никита Клевцов из Краснодара, 24-летний Александр Лобас из Каневского района, а также 24-летний Сергей Сапелкиниз Кропоткина (читайте далее)

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Тогда о банде "Пит Буль" "КП" рассказал один из силовиков, который и вел это дело. Владислав Гмыря организовал вместе с другом Павлом Ветровымпреступную группировку «Пит Буль». И держал в страхе весь Краснодар три года (читайте далее)