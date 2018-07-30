2018-07-30T18:11:55+03:00
Происшествия

Пожар в Сочи: пьяных рабочих убил не взрыв самогонного аппарата

Появившуюся новую версию случившегося ЧП, в котором погибли восемь человек, опровергает Следком
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Внизу здания располагалась шашлычная и ларьки с сувенирами. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краюВнизу здания располагалась шашлычная и ларьки с сувенирами. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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В Сочи продолжают выяснять обстоятельства и причины пожара, который унес жизни восьми рабочих из стран СНГ. Возгорание началось рано утром 30 июля в хилом трехэтажном здании, которое находится вблизи моря. По одной из версий, всему виною стал непотушенный мангал, огонь от которого распространился и на весь дом. Само здание было обшито сайдингом, который мгновенно воспламенился.

Однако вскоре появилась и другая версия случившегося. По данным источника в правоохранительных органах, рабочие варили самогон в одной из комнат этого дома. В ночь на 30 июля они стали его дегустировать, после чего уснули. А в это время некачественный самогонный аппарат взорвался. Огонь от него быстро стал распространяться по комнате.

- Скорее всего, проснувшиеся от удушья рабочие, просто не смогли адекватно отреагировать на пожар и скончались на месте, - рассказал источник.

Известно, что у нескольких погибших в крови был найден алкоголь. А по данным пресс-службы администрации Сочи, арендовала сгоревший участок государственная компания «РЖД».

Однако в Следственном комитете по Краснодарскому краю опровергают эту версию, поскольку фактов, подтверждающих ее, нет.

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Пожар в доме, где погибли 8 человек, мог произойти из-за непотушенного мангала

По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал.

Именно из-за непотушенной жаровни и мог произойти пожар. Пламя перекинулось на строение, которое тут же вспыхнуло (читайте далее).

В Сочи после пожара с 8 погибшими возбудили уголовное дело

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехал руководитель следственного управления по краю Вадим Бугаенко (читайте далее).

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