2018-07-30T15:48:23+03:00
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«Ну как делать «Одессу» не в Одессе?!»: новый фильм Тодоровского снимут в Анапе и Сочи

Режиссер «Оттепели» объяснил невозможность киносъемок на Украине «многими причинами»
Евгения ОСТРАЯ
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Начать съемки планируется уже этим летом. Фото: facebook.com/valery.todorovskyНачать съемки планируется уже этим летом. Фото: facebook.com/valery.todorovsky
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Режиссер и продюсер Валерий Тодоровский взялся за съемки нового фильма под названием «Одесса».

- Эта история довольно давняя, в возрасте восьми лет я попал в Одессу, где была эпидемия холеры, - рассказал Тодоровский о картине на защите проектов в области игрового кино в Минкультуры. - И давно хотел сделать про это фильм.

Действие фильма будет происходить в Одессе в 1970 году.

- Хотел начать съемки фильма в августе прошлого года, но понял, что в Одессе по многим причинам нельзя снимать, - рассказал режиссер. - И я думал, как снимать Одессу не в Одессе. В итоге часть декораций возвели на «Мосфильме», также картину будут снимать в Бухаресте, Анапе, Сочи и Таганроге.

Кстати, одной из причин, по которой для съемок нового фильма придется искать причерноморский эквивалент колоритного украинского города, мог стать запрет въезда на Украину одного из исполнителей главной роли в нем — Леонида Ярмольника. Напару с Тодоровским он возьмет на себя еще и функции продюсера «Одессы».

- Картина дорогая, время у нас трудное, но я хочу, чтобы мечта Тодоровского сбылась, - прокомментировал новую работу сам актер. - Бюджет фильма - 300 млн рублей, просим у Минкультуры пятую часть, остальные деньги вроде получилось найти.

Кроме него, претендуют на роли в картине такие звезды отечественного кино, как Ирина Розанова, Евгений Цыганов и Ксения Раппопорт.

Начать съемки режиссер собирается уже этим летом.

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