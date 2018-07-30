В Краснодаре появился солнечный WI-FI

30 Июль 17:29 2018-07-31T17:30:01+03:00

Протестировать качество связи и скорость интернет-соединения по новым правилам можно в одном из парков краевой столицы

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Краснодар радует местных и приезжих ярким солнцем и теплой погодой почти триста дней в году. Использовать силу солнечного света во благо интернет-пользователей придумал один из мобильных операторов - Tele2. В краснодарском парке «Солнечный остров» 26 июля открылась необычная релакс-зона с гамаками, пуфами и солнечными батареями. Здесь любой посетитель может ,воспользоваться бесплатным Wi-Fi, который работает от дневного света и подзарядить свой гаджет. Мимо площадки с быстрым интернетом трудно пройти, она расположена у входа в парк.

Wi-Fi-роутер работает без сбоев от генератора. Последний заряжается от солнечных батарей. В течение дня энергия света аккумулируется и поддерживает работу устройства, обеспечивающего доступ к мобильному интернету 4G.

Полученной энергии хватает на стабильную связь в течение 24 часов, так что воспользоваться скоростным мобильным интернетом и зарядить телефон можно в любое время суток.

В течение дня энергия света аккумулируется и поддерживает работу роутера

Скорость интернета вне правил

Возобновляемый и экологичный способ получения энергии позволяет пользоваться интернетом на скорости до 7-10 Мбит/сек. Причем подключиться к роутеру могут абоненты любого оператора. Одновременно выйти в интернет могут до 50 пользователей. Достаточно просто пройти регистрацию на смартфоне или планшете. Трафик интернет-соединения тоже не ограничен. Проект «Солнечный Wi-Fi» в парке Краснодара бесплатный для всех и продлится до середины сентября. Для удобства горожан в релакс-зоне работают промоутеры, которые с радостью объяснят, как подключиться к сети.

Опыт Кубани не первый. Ранее подобную идею реализовали в Санкт-Петербурге. Только вот генератор там работал не от солнца, а от дождя. Необычное устройство сразу привлекло внимание жителей северной столицы и имело большой успех. А промо-ролик проекта стал победителем кинофестиваля в Каннах.

Для удобства в релакс-зоне работают промоутеры, которые объяснят, как подключиться к сети

Подготовка к сезону

Tele2 работает на улучшение качества своих услуг, реализуя оригинальные и интересные проекты. В этом году оператор обновил тарифную линейку и предложил абонентам тарифный конструктор. Особенность в том, пользователь в приложении «Мой Tele2» может регулировать количество необходимых ему гигабайтов и минут разговоров. Причем настроить тариф под себя можно в любое время.

Здесь любой посетитель может и подзарядить свой гаджет

Для своих абонентов Tele2 в этом году подготовил сеть к большим нагрузкам. К началу летнего сезона количество базовых станций, обеспечивающих работу сети связи в стандартах 3G и 4G выросло на 14%. Технические работы увеличили зону покрытия и скорость мобильного интернета в Сочинском, Геленджикском, Туапсинском, Темрюкском, Ейском и Анапском районах Краснодарского края.