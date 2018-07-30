2018-07-31T17:30:01+03:00
Общество

В Краснодаре появился солнечный WI-FI

Протестировать качество связи и скорость интернет-соединения по новым правилам можно в одном из парков краевой столицы
Екатерина БУГАЙ
Поделиться:
В «Солнечном острове» 26 июля открылась необычная релакс-зонаВ «Солнечном острове» 26 июля открылась необычная релакс-зона
Изменить размер текста:

Краснодар радует местных и приезжих ярким солнцем и теплой погодой почти триста дней в году. Использовать силу солнечного света во благо интернет-пользователей придумал один из мобильных операторов - Tele2. В краснодарском парке «Солнечный остров» 26 июля открылась необычная релакс-зона с гамаками, пуфами и солнечными батареями. Здесь любой посетитель может ,воспользоваться бесплатным Wi-Fi, который работает от дневного света и подзарядить свой гаджет. Мимо площадки с быстрым интернетом трудно пройти, она расположена у входа в парк.

Wi-Fi-роутер работает без сбоев от генератора. Последний заряжается от солнечных батарей. В течение дня энергия света аккумулируется и поддерживает работу устройства, обеспечивающего доступ к мобильному интернету 4G.

Полученной энергии хватает на стабильную связь в течение 24 часов, так что воспользоваться скоростным мобильным интернетом и зарядить телефон можно в любое время суток.

В течение дня энергия света аккумулируется и поддерживает работу роутера

В течение дня энергия света аккумулируется и поддерживает работу роутера

Скорость интернета вне правил

Возобновляемый и экологичный способ получения энергии позволяет пользоваться интернетом на скорости до 7-10 Мбит/сек. Причем подключиться к роутеру могут абоненты любого оператора. Одновременно выйти в интернет могут до 50 пользователей. Достаточно просто пройти регистрацию на смартфоне или планшете. Трафик интернет-соединения тоже не ограничен. Проект «Солнечный Wi-Fi» в парке Краснодара бесплатный для всех и продлится до середины сентября. Для удобства горожан в релакс-зоне работают промоутеры, которые с радостью объяснят, как подключиться к сети.

Опыт Кубани не первый. Ранее подобную идею реализовали в Санкт-Петербурге. Только вот генератор там работал не от солнца, а от дождя. Необычное устройство сразу привлекло внимание жителей северной столицы и имело большой успех. А промо-ролик проекта стал победителем кинофестиваля в Каннах.

Для удобства в релакс-зоне работают промоутеры, которые объяснят, как подключиться к сети

Для удобства в релакс-зоне работают промоутеры, которые объяснят, как подключиться к сети

Подготовка к сезону

Tele2 работает на улучшение качества своих услуг, реализуя оригинальные и интересные проекты. В этом году оператор обновил тарифную линейку и предложил абонентам тарифный конструктор. Особенность в том, пользователь в приложении «Мой Tele2» может регулировать количество необходимых ему гигабайтов и минут разговоров. Причем настроить тариф под себя можно в любое время.

Здесь любой посетитель может и подзарядить свой гаджет

Здесь любой посетитель может и подзарядить свой гаджет

Для своих абонентов Tele2 в этом году подготовил сеть к большим нагрузкам. К началу летнего сезона количество базовых станций, обеспечивающих работу сети связи в стандартах 3G и 4G выросло на 14%. Технические работы увеличили зону покрытия и скорость мобильного интернета в Сочинском, Геленджикском, Туапсинском, Темрюкском, Ейском и Анапском районах Краснодарского края.

Бесплатный Wi-Fi работает от дневного света

Бесплатный Wi-Fi работает от дневного света

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Картина Леонардо да Винчи за 5 млрд рублей: Какие шедевры продают на Авито
На сайте "Авито" выставили за пять миллиардов рублей картину Леонардо да Винчи "Молодая женщина в мехах" с изображенной на фоне горного пейзажа дамой в горностаевых мехах, отдаленно напоминающей Мону Лизу
Новости 24
ГК «Кубань» в первой игре суперкубка России встретится с «Ростов-Доном»
В Краснодаре в ночь на 5 августа откроют перекресток Северной и Тургенева
В Тихорецке в ДТП с иномаркой погибла девушка
Кубанские врачи спасли молодую девушку от смерти
На Кубани температура морской воды составляет 25-28 градусов
Пропавшего 60-летнего туриста нашли в горах Сочи живым
Капитан «Краснодара» Федор Смолов может покинуть клуб
45-летнюю туристку убило канатом на яхте в Южной Озереевке
В Сочи число погибших в пожаре увеличилось до 10
В горах Сочи продолжаются поиски 60-летнего туриста
Прокуратура проверила ход строительства школ в Краснодаре
В Сочи легковушка сбила 10-летнего велосипедиста
Пчеловоды устроят ярмарку на Пушкинской площади Краснодара к Медовому Спасу
Скрылись на белой «Камри»: Полиция разыскивает участников драки со стрельбой в Кабардинке
Пострадавшего при пожаре в Адлере подростка выписали из больницы
Прокуратура нашла нарушения в работе почти всех детских садов Адыгеи
Жительницу Кубани приговорили к 9 годам колонии за убийство 14-летней давности
Круизный лайнер «Князь Владимир» отправится из Сочи в Крым 5 августа
В Краснодаре подготовили проект реконструкции исторического центра
В Краснодаре нашли тело мужчины
На Кубани сотрудники ФСБ закрыли лабораторию по изготовлению взрывчатки
В горах Сочи пропал 60-летний турист
В Сочи дознавателя полиции будут судить за взятку в 50 тысяч рублей
В Армавире сын забил отца топором
ВТБ реализует залоговое имущество со скидкой до 70%
В Музыкальном микрорайоне Краснодара появится новая трансформаторная подстанция
Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-судьи Щербиновского района