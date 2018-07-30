2018-07-30T18:02:24+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи и президент Абхазии встретились в Сухуме

Основной темой обсуждения стало укрепление и развитие многовековых связей братских народов двух республик в различных сферах
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил с рабочим визитом город Сухум и встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Встреча прошла в здании администрации президента Республики Абхазия.

Основной темой обсуждения стало укрепление и развитие многовековых связей братских народов двух республик в различных сферах. Стороны рассмотрели возможность расширения взаимодействия в образовании, здравоохранении, культуре, экономике и других отраслях.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что абхазский народ помнит и чтит имена добровольцев из Адыгеи, которые в годы Отечественной войны абхазского народа против грузинской агрессии по велению сердца отправились на защиту своих абхазских братьев. Всего в боевых действиях принимали участие около 180 добровольцев из Адыгеи. Многие из участников Отечественной войны народа Абхазии награждены орденами и медалями, некоторые - посмертно.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Война прошла, теперь нам нужно строить совершенно другую жизнь, которая позволила бы улучшить благосостояние наших народов. Дружеские отношения братских республик должны переложиться на отношения в экономике, культуре, здравоохранении, образовании. У нас есть широчайшее поле для совместной деятельности, - сказал Президент Абхазии.

В свою очередь Мурат Кумпилов отметил, что делегация Адыгеи нацелена на результативную работу, и в её состав вошли председатель парламента региона, премьер-министр, главы ряда отраслевых министерств.

- Адыгею и Абхазию связывают давние узы дружбы, общие духовные ценности и традиции. Считаю важным объединить наши возможности, усилить взаимодействие во всех отраслях, что, несомненно, послужит развитию и экономическому росту обеих республик, повышению качества жизни наших граждан. Нам есть, что предложить друг другу, и эти резервы необходимо использовать, - отметил Глава Адыгеи.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Беседу продолжили в расширенном составе. В обсуждении конкретных аспектов сотрудничества приняли участие: вице-президент Абхазии Виталий Габния, председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, спикер парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия, премьер-министр Адыгеи Александр Наролин, премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, руководитель администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров Республики Адыгея Мурат Тхакушинов, руководитель администрации президента Республики Абхазия Беслан Барциц, секретарь совбеза Абхазии Мухамед Килба, главы профильных министерств обеих республик в сфере образования, здравоохранения и культуры.

- Уже сейчас можно сказать о том, что наши отношения успешно развиваются. Думаю, большую роль здесь играют наши с вами регулярные контакты. Мы надёжные друзья, братья и партнёры в самых разных сферах деятельности. Мы видим результаты нашей совместной работы, которая развивается в том числе, в рамках подписанных соглашений. Это касается взаимодействия по линии парламентов двух республик, общественных палат, в сфере образования и науки, культуры и здравоохранения, - отметил глава Адыгеи.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов отметил, что образовательные и научные учреждения Адыгеи и Абхазии тесно сотрудничают в вопросах подготовки высококвалифицированных кадров, реализации научно-исследовательских программ и проектов.

Развернута совместная работа по сохранению культурно-исторического наследия, обеспечению преемственности национальных традиций и развитию культурных инноваций двух республик. Есть опыт обмена профессиональным опытом в сфере медицинских услуг. В экономической сфере Абхазия является одним из крупных торговых партнеров Адыгеи. Глава Адыгеи призвал активнее вовлекать бизнес в сложившееся сотрудничество.

Президент Абхазии поддержал предложения Мурата Кумпилова, а также акцентировал внимание на том, что все позитивные результаты сотрудничества братских республик служат и укреплению дружеских и партнёрских связей Абхазии с Россией в целом.

На расширенной встрече Мурат Кумпилов вручил Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимбе высшую награду Республики Адыгея - медаль «Слава Адыгеи».

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи положительно оценил результаты работы регионального отделения Фонда соцстрахования РФ по РА
В ходе рабочей встречи главы РА Мурата Кумпилова с управляющим регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РА Разиет Натхо были рассмотрены результаты исполнения обязательств, возложенных на отделение Фонда
Виталий Мутко и Мурат Кумпилов обсудили перспективы развития социальной инфраструктуры в Адыгее
Руководитель республики проинформировал вице-премьера РФ о выполнении в Адыгее данных ранее Виталием Мутко поручений по развитию спортивной инфраструктуры региона
В Адыгее предусмотрено повышение уровня информатизации населения
Сегодня на заседании Госсовета-Хасэ РА в рамках правительственного часа был рассмотрен вопрос использования цифровых технологий при реализации Стратегии социально-экономического развития РА до 2025
В Адыгее подписали соглашение о сотрудничестве в развитии конкуренции на товарных рынках
Сегодня в доме правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель руководителя ФАС РФ Виталий Королев обсудили аспекты взаимодействия в целях исполнения указа президента страны и поручений главы государства по развитию конкурентной среды
Новости 24
ГК «Кубань» в первой игре суперкубка России встретится с «Ростов-Доном»
В Краснодаре в ночь на 5 августа откроют перекресток Северной и Тургенева
В Тихорецке в ДТП с иномаркой погибла девушка
Кубанские врачи спасли молодую девушку от смерти
На Кубани температура морской воды составляет 25-28 градусов
Пропавшего 60-летнего туриста нашли в горах Сочи живым
Капитан «Краснодара» Федор Смолов может покинуть клуб
45-летнюю туристку убило канатом на яхте в Южной Озереевке
В Сочи число погибших в пожаре увеличилось до 10
В горах Сочи продолжаются поиски 60-летнего туриста
Прокуратура проверила ход строительства школ в Краснодаре
В Сочи легковушка сбила 10-летнего велосипедиста
Пчеловоды устроят ярмарку на Пушкинской площади Краснодара к Медовому Спасу
Скрылись на белой «Камри»: Полиция разыскивает участников драки со стрельбой в Кабардинке
Пострадавшего при пожаре в Адлере подростка выписали из больницы
Прокуратура нашла нарушения в работе почти всех детских садов Адыгеи
Жительницу Кубани приговорили к 9 годам колонии за убийство 14-летней давности
Круизный лайнер «Князь Владимир» отправится из Сочи в Крым 5 августа
В Краснодаре подготовили проект реконструкции исторического центра
В Краснодаре нашли тело мужчины
На Кубани сотрудники ФСБ закрыли лабораторию по изготовлению взрывчатки
В горах Сочи пропал 60-летний турист
В Сочи дознавателя полиции будут судить за взятку в 50 тысяч рублей
В Армавире сын забил отца топором
ВТБ реализует залоговое имущество со скидкой до 70%
В Музыкальном микрорайоне Краснодара появится новая трансформаторная подстанция
Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-судьи Щербиновского района