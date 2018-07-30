Глава Адыгеи и президент Абхазии встретились в Сухуме

30 Июль 17:55 2018-07-30T18:02:24+03:00

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил с рабочим визитом город Сухум и встретился с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. Встреча прошла в здании администрации президента Республики Абхазия.

Основной темой обсуждения стало укрепление и развитие многовековых связей братских народов двух республик в различных сферах. Стороны рассмотрели возможность расширения взаимодействия в образовании, здравоохранении, культуре, экономике и других отраслях.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что абхазский народ помнит и чтит имена добровольцев из Адыгеи, которые в годы Отечественной войны абхазского народа против грузинской агрессии по велению сердца отправились на защиту своих абхазских братьев. Всего в боевых действиях принимали участие около 180 добровольцев из Адыгеи. Многие из участников Отечественной войны народа Абхазии награждены орденами и медалями, некоторые - посмертно.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Война прошла, теперь нам нужно строить совершенно другую жизнь, которая позволила бы улучшить благосостояние наших народов. Дружеские отношения братских республик должны переложиться на отношения в экономике, культуре, здравоохранении, образовании. У нас есть широчайшее поле для совместной деятельности, - сказал Президент Абхазии.

В свою очередь Мурат Кумпилов отметил, что делегация Адыгеи нацелена на результативную работу, и в её состав вошли председатель парламента региона, премьер-министр, главы ряда отраслевых министерств.

- Адыгею и Абхазию связывают давние узы дружбы, общие духовные ценности и традиции. Считаю важным объединить наши возможности, усилить взаимодействие во всех отраслях, что, несомненно, послужит развитию и экономическому росту обеих республик, повышению качества жизни наших граждан. Нам есть, что предложить друг другу, и эти резервы необходимо использовать, - отметил Глава Адыгеи.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Беседу продолжили в расширенном составе. В обсуждении конкретных аспектов сотрудничества приняли участие: вице-президент Абхазии Виталий Габния, председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, спикер парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия, премьер-министр Адыгеи Александр Наролин, премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, руководитель администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров Республики Адыгея Мурат Тхакушинов, руководитель администрации президента Республики Абхазия Беслан Барциц, секретарь совбеза Абхазии Мухамед Килба, главы профильных министерств обеих республик в сфере образования, здравоохранения и культуры.

- Уже сейчас можно сказать о том, что наши отношения успешно развиваются. Думаю, большую роль здесь играют наши с вами регулярные контакты. Мы надёжные друзья, братья и партнёры в самых разных сферах деятельности. Мы видим результаты нашей совместной работы, которая развивается в том числе, в рамках подписанных соглашений. Это касается взаимодействия по линии парламентов двух республик, общественных палат, в сфере образования и науки, культуры и здравоохранения, - отметил глава Адыгеи.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов отметил, что образовательные и научные учреждения Адыгеи и Абхазии тесно сотрудничают в вопросах подготовки высококвалифицированных кадров, реализации научно-исследовательских программ и проектов.

Развернута совместная работа по сохранению культурно-исторического наследия, обеспечению преемственности национальных традиций и развитию культурных инноваций двух республик. Есть опыт обмена профессиональным опытом в сфере медицинских услуг. В экономической сфере Абхазия является одним из крупных торговых партнеров Адыгеи. Глава Адыгеи призвал активнее вовлекать бизнес в сложившееся сотрудничество.

Президент Абхазии поддержал предложения Мурата Кумпилова, а также акцентировал внимание на том, что все позитивные результаты сотрудничества братских республик служат и укреплению дружеских и партнёрских связей Абхазии с Россией в целом.

На расширенной встрече Мурат Кумпилов вручил Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимбе высшую награду Республики Адыгея - медаль «Слава Адыгеи».