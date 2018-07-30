2018-07-31T10:10:04+03:00
Общество

В Краснодаре ребенка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион

Хозяин карусели заявил, что в тюрьму не хочет
Юлия ДУБИНА
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Ребенка долго успокаивали после конфликтаРебенка долго успокаивали после конфликта
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Краснодарка Кристина Мощенко пришла в Городской сад погулять с двумя дочками – девятилетней Ксюшей и пятилетней Машей. Позвала с собой и подругу с ее пятилетним сыном Янисом. Дети катались на аттракционах, ели сладкую вату, никто тогда и не замечал, что двое ребят – Ксения и Янис - с особенностями.

- Дети попросились на карусель, там ничего экстремального нет - просто лошадки, которые ездят по кругу. Младшую дочь и сына подруги на аттракцион пустили, а вот Ксюша осталась за пределами невысокого забора. Оператор сказал, что она - даун, поэтому на карусель ей нельзя, - рассказала «Комсомольской правде - Кубань» мама девочки Кристина Мощенко. - Дочка очень спокойная, социализированная и на аттракционах катается с двух лет. Причем раньше вообще никто не отказывал ей, да и на этих каруселях она уже каталась.

Девочку всегда пускали на аттракционы

Девочку всегда пускали на аттракционы

Почему мальчика с похожим заболеванием пропустили, а девочку – нет, оператор объяснил так – мол, у Ксюши на лице все написано. Ксюша очень расстроилась, она стояла в сторонке и тихо плакала. Мама тут же позвонила ответственному за безопасную эксплуатацию каруселей. Номер был указан на информационном стенде.

- Мужчина по телефону сообщил, что сам инвалид и не хочет сесть в тюрьму на 8 лет, если с моим ребенком что-то случится, - рассказала Кристина Мощенко. - Там же отметили, что в правилах аттракциона четко указанно, что на него не допускаются люди, страдающие умственными заболеваниями. Правда забыли, что в этих же правилах указано, что степень риска определяет сам посетитель.

Мама долго успокаивала плачущую дочь и зареклась больше не приводить ее на этот аттракцион. А вот с корреспондентом «КП» владельцы каруселей отказались разговаривать.

- Комментариев по данному поводу мы не даем, - ответили нам по телефону и бросили трубку.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Сначала нужно было поговорить с мамой

- Отказывать в предоставлении услуги на тех основаниях, которые маме озвучили, ни оператор, ни тот, кто отвечает за безопасность, не имели права, - говорит адвокат Алексей Аванесян. - Если и возникли какие-то сомнения в том, что ребенок может получить эту услугу и покалечиться, то оператор мог переговорить с мамой и получить какие-либо подтверждающие документы от нее. Ссылаться на свои знания в медицине, которыми они по факту не обладают, очень глупо.

Подобные случаи в России не редки, так в августе 2015 года из ресторана выгнали сестру супермодели Натальи Водяновой. Произошло это кафе в Нижнем Новгороде, попросили покинуть заведение, поскольку своим видом (а девушка страдает тяжелой формой аутизма и ДЦП) отпугивает клиентов.

В Калининграде на детский аттракцион не пустили семилетнюю Соню. Оператор заявил что она «недееспособна».

Девочку не пустили на карусель.! другой источник

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