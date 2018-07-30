На древнем городище в Отрадненском районе нашли лик Богородицы

30 Июль 23:25 2018-08-01T21:13:41+03:00

Это место - в 60 километрах от Архыза, где почти 20 лет назад обнаружен образ Христа [фото]

О том, что на Кавказе находится один из самых известных наскальных ликов Христа, знают тысячи людей. Но еще больше мечтают увидеть его вживую и прикоснуться к святому образу.

- В 1999 году мой отец Алексей Николаевич Жигайлов как раз открыл лик Христа на Архызе в Карачаево-Черкесии. Получилось все вот как. Двое черных копателей, которые грабили дольмены, попали в милицию. Они предложили своеобразную сделку. Если их отпустят, они покажут святой образ напротив монастыря, - рассказывает «Комсомолке» сын Алексея Жигайлова Эдуард. – Не знаю, чем там закончилось то дело копателей, но милиционеры поехали в горы. А первым из журналистов на месте оказался мой отец, который в то время работал собственным корреспондентом новостного агентства по Северному Кавказу. Он первым снял лик Христа.

Наскальный лик Христа. Фото: Администрации Кардоникского сельского поселения.

С каждым годом это место набирает популярность. Там останавливаются и проезжающие на горнолыжный курорт туристы. Туда специально едут паломническими автобусами и воцерковленные люди, и те, кто еще не обрел твердой веры. От образа, говорят, идет необъяснимый умиротворяющий свет.

А спустя почти 20 лет по стечению обстоятельств открытие, подобно отцу, сделал старый друг «Комсомольской правды» Эдуард Жигайлов. В студенческие годы он сотрудничал с газетой - был внештатным сотрудником, а в одном из отделов редакции трудилась его супруга.

Находку Эдуард Жигайлов обнаружил в хуторе Ильич Отрадненского района Краснодарского края.

В скалах около устья реки Кувы есть «окна», откуда открываются прекрасные виды на Кавказский хребет. Фото: Эдуард ЖИГАЙЛОВ

В скалах около устья реки Кувы есть «окна», у основания которых располагаются развалины древнего храма XII века. И вот как раз в 150 метрах от них на скале белеет образ Богородицы. Перед глазами открывается невероятная картина. Прямо на вас из скального грота смотрит лик Божьей Матери. Размер рисунка небольшой - примерно метр на метр.

У основания «окон» располагаются развалины древнего храма XII века. Фото: Эдуард ЖИГАЙЛОВ

Что интересно, рядом с ликом расположены деревья в форме трезубца. Из одного корня, словно свечи, растут три ствола. Пройти мимо такого чуда природы невозможно.

Неподалеку от лика расположены деревья необычной формы. Фото: Эдуард ЖИГАЙЛОВ.

О святом образе Эдуард Жигайлов узнал от своего старого знакомого.

- Мы с Эдуардом общаемся давно, он не раз рассказывал о своем отце. И, конечно, я знал, что он работает фотокорреспондентом. Подумал, это место должно его заинтересовать, - говорит житель станицы Передовой Юрий Репилов. - Я иногда брожу в том районе, где однажды и увидел лик. В прошлом году бывал там, правда, не заметил. Турпоходы здесь часто организовывают, в основном для здешних школьников - водят их в горы. Поди, до того места они просто не добираются либо обходят по другой тропе.

В 150 метрах от фундамента храма на скале белеет образ Богородицы.Фото: Эдуард ЖИГАЙЛОВ

Жители станицы Передовой про этот лик тоже наслышаны. Правда, уверены, что ему уже лет пять. В отрадненском историко-археологическом музее вспоминают, что несколько лет назад про него уже говорили местные: мол, видели, но решили, что это кто-то из священников или просто верующих высек на камне. Может, грех какой замаливал?

А вот Эдуард Жигайлов считает, что лик нерукотворный.

Эдуард Жигайлов с трудом отыскал лик Богородицы.

- Ходила легенда, что еще до революции казаки видели в этих местах лик Богородицы, говорили, что он находится в ущелье реки Кувы или Урупа. Мой отец 20 лет искал этот образ, но так и не смог его найти, - продолжает Эдуард Жигайлов. - Я же смог добраться до этого места совсем недавно, в конце июня мне рассказали о лике и я двинулся в путь. Но сразу хочу предупредить - место труднодоступное. Просто так к нему не подберешься. Опасность в том, что если в горах пройдет дождь, то уровень воды в реке Кува моментально поднимается, поток с легкостью может смыть туристов. К тому же там ничего не огорожено, без специального снаряжения очень тяжело. Оступившись, можно упасть в обрыв. Да и сотовый телефон там не ловит, так что пожилым людям туда точно нельзя.

О том, когда появился наскальный лик и кто его автор, неизвестно. На место историки еще не выезжали, а священники сейчас в паломническом туре.

- О лике этом я слышала, на место это никто не выезжал, от епархии указаний вроде не было. Но точно вам могут рассказать только священники, они, к сожалению, сейчас далеко, - говорит бабушка в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в станице Отрадной.

Однако известный археолог Ирина Цокур, которая исследовала Ильичевское городище, считает, что найденный лик, скорее всего, новодел.

- С 1988 по 2001 годы я копала само Ильичевское городище. Михаил Ложкин дал мне возможность исследовать от и до этот памятник, и никаких ликов я там не находила. Мои коллеги также не видели ничего подобного, а это значит, что речь идет не о древней находке, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Ирина Цокур. - По снимкам определить ценность образа очень сложно. На место обязательно должен выехать специалист, который сделает экспертизу и оценит естественность и реальность лика. Но пока речь об этом не идет.

В будущем Эдуард Жигайлов надеется, что это место тоже станет туристической меккой.

- Место невероятное, Ильичевское городище - это уникальный памятник мирового значения, - продолжает Эдуард Жигайлов. - Я уверен, если все обустроить, сюда приезжали бы тысячи туристов, причем не только со всей страны.

СПРАВКА «КП»

Чем известно это место?

Ильичевское древнее городище открыл в 1962 году Михаил Ложкин. Раскопки позволили отнести городище к поселениям городского типа и датировать его IX-XIII веками. Город стоял на Даринской ветке Великого шелкового пути и являлся одним из самых крупных торговых, ремесленных и военных центров Аланского государства на Северо-Западном Кавказе.

Именно здесь можно увидеть немых свидетелей далеких событий – остатки каменных стен, храмов и построек древнего городища.

На одном из возвышений было открыто основание каменной стелы, с хорошо обработанной поверхностью. Верхняя часть стелы, правда, утрачена. Можно предположить, что это остатки от каменного креста, указывавшего на церковный комплекс, располагавшийся на цитадели памятника.

Кроме храмов на городище были открыты жилые и хозяйственные постройки, о чем свидетельствуют находки большого количества керамики, железного шлака, костей животных.

А еще по склонам глубоких ущелий речек Гамовки и Балабанки в естественных нишах и навесах расположены скальные могильники памятника, представляющие собой интереснейший обряд средневековья.