В Сочи туристка с пышными формами вышла на рынок в кружевных стрингах

31 Июль 11:58 2018-08-01T11:16:26+03:00

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Не успели утихнуть страсти по разгуливающей в Геленджике девушке в одних нитках вместо купальника, как новая с позволения сказать... пятая точка показалась на курортах Краснодарского края. На этот раз даму сфотографировали в Сочи. Вместо купальника на ней - кружевные черные трусики и микроскопический лиф. Туристку с пышными формами приметили у сувенирной лавки в городе.

- Ладно бы она своей огромной [частью тела ниже спины] светила где-нибудь на пляже, но тут ходят дети, - разразились гости и горожане гневными комментариями в местных пабликах.

Сама женщина, судя по всему, нисколько не смущалась.

- Моего 14-летнего сына облили в парке водой, за то, что он снял футболку. А еще к нему подошел полицейский и попросил надеть ее. А тут тетеньки совсем раздетые, и ведь уже в возрасте, неужели ни капли приличия нет? - возмущается отпускница из Новосибирска Татьяна Тарасова.

Действительно, полицейские призваны реагировать на появление в общественном месте людей без одежды. Ну или в неглиже. Но, оказывается, только по заявлению оскорбленных же.

- Если к нам обратится гражданин, которого подобное зрелище не устроит, мы обязаны отреагировать, - прокомментировала «Комсомольской правде»- Кубань» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, майор внутренней службы Мария Пирогова. - Но пока таких обращений в полицию не поступало.

Власти курортов тоже только разводят руками, безнадежно снабжая предупредительными табличками театры, буфеты и автобусы: «Уважаемые отдыхающие, появление в общественных местах без одежды недопустимо!». Но одергивать туристов - себе дороже. Один курортный день, как известно, год кормит!

- Наши старания, равно как и старания рестораторов, работников культуры, нельзя назвать борьбой. Туристы же - гости! - поясняют «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Геленджика. - Мы очень вежливо стараемся разъяснить туристам, что ходить без одежды неприлично.

Надо сказать, что эксперты моды, а уж их-то в пуританстве обвинить сложно, тоже рекомендуют дамам положить «нитки», именуемые купальниками, в бабушкин комод.

По словам стилиста Федора Крапивина, в таком виде вы станете главной «достопримечательностью» всего побережья. И довод «хочу получше загореть без следов от купальника» - не оправдание: трусы-веревочки безнадежно вышли из моды.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Вместо купальника - одни ниточки: в Геленджике полуголая девушка на каблуках разгуливала по набережной

Даму с аппетитными формами сняли на видео и выложили в сеть (подробнее)