В коммунальных квитанциях краснодарцев появилась новая строка за свет

31 Июль 13:12 2018-08-01T11:16:26+03:00

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В квитанциях у 300 тысяч краснодарцев появилась новая строка. И именно у жильцов тех домов, которые обслуживает городская управляющая компания «Краснодар». Таких в столице Кубани две тысячи.

- Теперь в общую квитанцию по ЖКУ включена и электроэнергия, потребляемая при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, - пояснил директор по сбыту управляющей компании ГУК-Краснодар Дмитрий Малакеев. - Раньше эта услуга начислялась в отдельной квитанции от энергетиков. То есть за потребление света в квартире, а также в доме в целом горожане рассчитывались по отдельным квитанциям, которые им присылали поставщики электроэнергии - для большинства это НЭСК. В этой платежке было две строки. Первая - это плата за потребленные киловатты непосредственно в квартире: что показал ваш индивидуальный счетчик. Вторая строка - это плата за потребление электроэнергии в местах общего пользования. Здесь учитывается освещение лифтов, подъездов, электроэнергия для работы оборудования на общедомовых сетях и т. п.

Новая строка в квитанции

С июля плата за свет, потребляемый всем домом, перестала входить в перечень коммунальных услуг, а стала жилищной. Это сделали после того, как в законодательство были внесены некоторые изменения. И теперь за электричество, потребляемое краснодарцами (за пользование лифтами, светом в подъездах и прочих общедомовых нужд), отвечает управляющая компания, а не поставщик.

Квитанции с новой строкой краснодарцы уже начали получать. В ней написано - «Электроснабжение на СОИ». А вот из платежек энергетиков эта графа исчезла, или в ней стоят одни нули.

- Для жителей, которые и раньше платили за потребленные киловатты по общей квитанции коммунальщиков, а не по отдельной, ничего не изменится, - пояснил Дмитрий Малакеев. - Подниматься в цене услуга не будет, плата остается прежней.