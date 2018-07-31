Ждет ли Смолова судьба Столешникова из фильма «Тренер»

31 Июль 14:30 2018-08-01T11:16:26+03:00

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Важнейший матч сборной России за многие годы. Пенальти в ворота соперника. Футболист под 10-м номером, главная звезда команды, берет мяч и медленно идет к точке. Но он не пытается мощно и точно пробить в угол ворот, а лишь подрезает снаряд, который медленно летит в центр ворот.

Профессионалы такой удар называют «паненкой» в честь Антонина Паненки из Чехословакии и не часто берутся его исполнять – это красиво и зрелищно, но слишком рискованно. Такое могут себе позволить только невероятно уверенные в себе игроки. И если автор этого удара свой пенальти забил в далеком 1976-м, то замысел российского нападающего легко разгадывает вратарь и ловит мяч. Болельщики хватаются за головы, сборная России упускает шанс сотворить невероятную историю…

Этот киношный сюжет мы впервые увидели весной 2018-го года в фильме Данилы Козловского «Тренер». Героем эпизода стал 10-й номер сборной Юрий Столешников. Невероятно, но спустя несколько месяцев в матче против сборной Хорватии этот печальный эпизод повторил наяву Федор Смолов.

Дальнейшая история этих персонажей расходится, но символичных совпадений достаточно. Интересно, что эпизод со Столешниковым снимали на стадионе «Краснодар», домашнем для Федора Смолова.

Тренер (2018) - Премьерный трейлер фильма Данилы Козловского.Трейлер фильма "Тренер"

Киногерой в том же матче умудряется получить красную карточку и устроить драку с болельщиками. Реальный футболист еще до исторического матча сцепился с подписчиком в инстаграме.

- Свои деньги я зарабатываю в другом месте, а то, что я игрок сборной меня заставляет терпеть таких ч(м)удаков как ты, - не стеснялся в выражениях Смолов, эмоционально ввязавшись в виртуальную драку.

За нее, к счастью, не дают дисквалификацию. В кино же отстраненный на год от игры некогда популярный футболист оказался практически один на один с проблемами. Он ушел в себя и решил попробовать себя в роли тренера.

danilakozlovsky Данила Козловский в роли Юрия Столешникова

После чемпионата мира Смолов был немногословен. Он решил доказать все на поле. Федору хорошенько досталось за тот промах, но он сам все прекрасно понял. Нападающий сборной России получил поддержку в клубе – теперь он капитан «быков».

Вступился за Федора и сам Данила Козловский, сыгравший Столешникова и снявший отчасти пророческий фильм.

- Федор Смолов – игрок, без которого невозможно представить нашу команду, а значит и все, что сейчас происходит. Незабитый пенальти – это не повод обрушить всю желчь и злость, нет. Это повод поддержать и дать понять, что сейчас, возможно, в самый трудный момент в его карьере, мы с ним. Мы все вместе, - написал Козловский в инстаграме.

danilakozlovsky То, что произошло вчера, это было немыслимо. Я, к своему огромному сожалению не смог поехать в Сочи, играл спектакль в Петербурге, отменить который было совершенно невозможно. После матча я вышел из театра. Улица сходила с ума. Кто то пел, кто то кричал, кто то плакал. Блин, это была настоящая, неподдельная гордость и чувство объединения. До этого я видел кадры трансляций наших болельщиков. В кокошниках, с разрисованными лицами, в национальных костюмах. Я видел, как многие на трибунах плакали, как их успокаивали другие. ЭТО ПРОИСХОДИЛО В МОЕЙ СТРАНЕ. ЭТО ПРОИСХОДИЛО С НАМИ! Это стало возможным благодаря нашей команде, которая удивила мир, самих себя и дала нам повод сходить с ума и испытывать чувство гордости и счастья. Как вчера, после проигрыша, мы были вместе. ВМЕСТЕ. Как мы вместе и сейчас. Федор Смолов, игрок, без которого невозможно представить нашу команду, а значит и все, что сейчас происходит. Незабитый пенальти, это не повод обрушить все желчь и злость, нет. Это повод поддержать и дать понять, что сейчас, возможно в самый трудный момент в его карьере, мы с ним. Мы все вместе. Мы уже выиграли этот чемпионат мира. Посмотрите, что присходит вокруг. Что происходит с нами. КАК НАМ ЭТО ИДЁТ. Вот уж действительно, где медали не важны. Этот чемпионат научил нас многому. И учит возможно главному. Любить в независимости не от чего. Любить, верить, поддерживать. Спасибо моей команде за это! Федор, часть этой команды и другой у меня нет! @teamrussia

Жизнь оказалась ничуть не хуже кино. Черная полоса для футболиста не закончилась и в первой игре после той драмы. Он вышел в роли капитана «Краснодара» против «Рубина». Его команда пропустила первой, но Федор Смолов забил! Показалось, что нападающий вновь нашел себя и оправился от тяжелейшего удара.

А уже через несколько минут он снова стал антигероем, отдав ужасный пас назад, который подхватил соперник и легко забил гол. Этот эпизод стал ключевым для команды. «Краснодар» проиграл. Во многом из-за Смолова. А это, между прочим, был его юбилейный, сотый матч за клуб.

Каким же будет финал этой истории? Киногерой, конечно, справился со всеми трудностями спортивной жизни. Смолову еще только предстоит это сделать. И Федор точно знает, что для этого нужно делать.

smolovfedor_10 Я очень горд и счастлив вывести @fckrasnodar в свой юбилейный 100-й матч с капитанской повязкой!!!

Несколько лет назад он был объектом насмешек. Звезда светских тусовок, футболист, не забивавший в чемпионате России почти три года – с 2011 по 2014-й! Федор признался, что травля тогда его закалила. Перед чемпионатом мира он в третий раз подряд стал лучшим футболистом России, дважды становился главным бомбардиром премьер-лиги. Но жизнь ему приготовила очередное испытание. Чем ответит Смолов?

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