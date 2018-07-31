2018-08-01T11:16:26+03:00
Общество

Вандалы испортили парящие деревья в Краснодаре

Теперь арт-объект создают заново
Юлия ДУБИНА
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Парящие деревья испортили в КраснодареПарящие деревья испортили в КраснодареФото: Юлия ДУБИНА
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Несколько дней назад в Чистяковской роще Краснодара появились так называемые парящие деревья. Их столбы так украсили, что кажется, будто они висят в воздухе. Этот арт-объект создали специально к фестивалю иллюзий, который должен пройти в парке уже 4 августа. Художник работал несколько дней и организаторы мероприятия просто не ожидали, что его творение не доживет до назначенного дня.

Объект продержался два дня. Фото: maximuss74

Объект продержался два дня. Фото: maximuss74

- Через два дня после того, как появились парящие деревья, мы обнаружили, что пленку, с помощью которой был создан эффект, кто-то сорвал, растения приобрели обычный вид, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» художник Ибрагим Балов. - Теперь всю работу приходится делать заново. А она очень кропотливая. На специальной пленке сначала рисую фон, который находится за деревьями, а потом уже прикрепляю ее к стволу. Уже потом смотреть на этот объект надо с определенной точки, чтобы и появилась иллюзия, будто растения парят в воздухе.

Создатели парящих деревьев очень надеются, что на этот раз красоту, созданную художником, удастся сберечь хотя бы до фестиваля.

Художник вновь приступил к работе Фото: Юлия ДУБИНА

Художник вновь приступил к работеФото: Юлия ДУБИНА

- Мы просто не понимаем, кому все это было нужно, ведь мы делали, прежде всего, для людей. Никакой рекламы не было, это просто красиво и интересно, - сетует один из организаторов фестиваля.

Организаторы надеются, что деревья все-таки доживут до фестиваля, а вот заявлять в полицию не стали.

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