Кубань и Крым свяжут новые «Кометы»

31 Июль 19:14 2018-08-01T11:16:26+03:00

Скоростные суда будут отправляться из Сочи и Новороссийска уже в 2019 году

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Без преувеличения историческое событие произошло в Крыму. Премьер-министр Дмитрий Медведев открыл регулярное морское пассажирское сообщение между Ялтой и Севастополем. Да не простое, а скоростное! Время в пути между городами на новеньком судне на подводных крыльях «Комета-120М» составит два часа. Стоимость взрослого билета - 500 рублей, детского - 200 рублей.

Председатель правительства ударил в судовой колокол на берегу и отправился в первый рейс.

- Очень хорошее судно, достойная замена «Кометам», «Ракетам», которые у нас в Советском Союзе эксплуатировались, которые до сих пор ходят по рекам и по морям, - заметил Медведев.

Дмитрий Медведев оценил кабину "Кометы" Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Морское пассажирское сообщение в Черном море до недавнего времени практически полностью было прервано. Настало время перемен. Волны от первого рейса в Крыму докатились и до кубанского побережья. По словам Дмитрия Медведева, в планах правительства запуск сообщения между портами Ялты, Севастополя, Сочи и Новороссийска.

- «Комета» обеспечит транспортную доступность между прибрежными курортными городами Крыма, а также увеличит туристическую привлекательность региона. В следующем году мы планируем спустить на воду еще две «Кометы», которые будут достроены уже здесь, в Крыму. Уверен, что жители полуострова и многочисленные туристы по достоинству оценят комфортные и безопасные условия пребывания на судне, - отметил генеральный директор концерна «Калашников», создавшего судно, Владимир Дмитриев.

Фото: пресс-служба Концерна "Калашников"

«Кометы» из Крыма в Краснодарский край должны полететь уже в 2019 году. И этому нет видимых препятствий. Глава Кубани Вениамин Кондратьев не раз отмечал, что регион готов принимать и отправлять морских пассажиров. Тем более что причальная инфраструктура морских портов Анапы, Новороссийска, Геленджика и Сочи достаточно развита, здесь есть морские вокзалы, специально оборудованные места для комфортного ожидания пассажирами. Вопрос состоял лишь в обновлении транспорта. Практически все суда, предназначенные для перевозок, устарели.

КСТАТИ

Морской транспорт расширит сеть турмаршрутов

Путешествия по морю не потеряют свою актуальность и с открытием Крымского моста. Рейс из Новороссийска в Ялту по водной глади может стать прекрасным летним приключением и новой возможностью открыть для себя Черноморское побережье. Многие туристы смогут за один визит на юг увидеть больше, да и местные жители не упустят возможности оценить морской маршрут.

- Новый вид транспорта позволит расширить сеть туристических маршрутов и экскурсий. Крым и Краснодарский край, по сути, станут единым курортным пространством, если время в пути от одного порта до другого составит всего несколько часов, - говорит представитель краснодарской турфирмы Татьяна Головина. - Главное, чтобы перевозки по морю не стоили слишком дорого.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Скоростное морское сообщение между городами Крыма и Кубани возобновилось летом 2014-го. Катамараны «Сочи-1» и «Сочи-2», вмещающие 300 пассажиров, эксплуатировались на маршрутах между Анапой и Феодосией, а также Анапой и Ялтой. Но рейсы оказались нерентабельными из-за высокой цены - путешествие из Анапы в Ялту обходилось в 2700 рублей.

В начале 2016 года маршруты отменили, а катамараны подарили детским центрам «Орленок» и «Артек».

ТТХ судна

«Комета-120М» - новое пассажирское судно на подводных крыльях. Его создал Концерн «Калашников», входящий в состав Госкорпорации Ростех, на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел». Это первое подобное судно, построенное в России более чем за 20 лет.

Вместимость - 120 пассажиров.

Экипаж - 5 человек.

Скорость - 35 узлов (около 65 км/ч).

Оснащение - современные средства связи и навигации, климат-контроль, автоматическая система снижения качки и перегрузки, 8 часов в режиме автономного плавания.

Дальность хода - 200 миль (около 370 км).