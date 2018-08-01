Билеты на матч «Краснодар» - «Спартак» 18 августа 2018 года: как купить онлайн и в кассах

1 Авг. 10:30 2018-08-01T15:11:21+03:00

В одни руки можно получить не более двух билетов

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Стартовала продажа билетов на матч российской премьер-лиги «Краснодар» - «Спартак», который состоится 18 августа и начнется в 19:00. Эта игра станет первой домашней в новом сезоне для «горожан».

Купить билет на матч «Краснодар» - «Спартак» онлайн можно уже сегодня, но правила продажи стали гораздо жестче по сравнению с прошлым сезоном. Клуб продолжает бороться с перекупщиками.

С 30 июля билеты на матч «Краснодара» могут купить владельцы сезонных абонементов, а также карт болельщика, которые необходимо оформить в кассе. К абонементу можно приобрести один дополнительный билет, на одну карту болельщика полагается только один билет.

С 6 августа начнутся открытые продажи в кассах – один билет в одни руки.

С 13 августа стартует прием групповых заявок, если вам необходимо от 15 билетов.

Возможность купить билет на матч «Краснодар» - «Спартак» онлайн есть только у владельцев карты болельщика. Ее можно бесплатно оформить в кассах стадиона, для этого необходимо предоставить паспорт, несовершеннолетние могут ее получить по паспорту или свидетельству о рождении только в присутствии родителей.

Купить билет онлайн можно только на официальном сайте ФК «Краснодар» с 31 июля, пройдя регистрацию в личном кабинете.

- Билеты будут аннулированы в случае обнаружения попытки перепродажи. Приобретая их, вы безусловно соглашаетесь с этим условием, - сообщают в ФК «Краснодар».

ГРАФИК РАБОТЫ КАСС ФК «КРАСНОДАР»

Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 – по выходным. Адрес: улица Разведчика Леонова, 1.

По всем вопросам можно обратиться в call-центр ФК «Краснодар» по номеру 8-861-210-89-80 или на почту match@fckrasnodar.ru

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА МАТЧ «КРАСНОДАР» - «СПАРТАК»

Матч «Краснодар» - «Спартак» относится к категории «Топ». Минимальная стоимость билета – 500 рублей. Места категории VIP стоят 5000 рублей.