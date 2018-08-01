2018-08-01T15:11:21+03:00
Спорт

Билеты на матч «Краснодар» - «Спартак» 18 августа 2018 года: как купить онлайн и в кассах

В одни руки можно получить не более двух билетов
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: Александр РЫЖМАНФото: Александр РЫЖМАН
Изменить размер текста:

Стартовала продажа билетов на матч российской премьер-лиги «Краснодар» - «Спартак», который состоится 18 августа и начнется в 19:00. Эта игра станет первой домашней в новом сезоне для «горожан».

Купить билет на матч «Краснодар» - «Спартак» онлайн можно уже сегодня, но правила продажи стали гораздо жестче по сравнению с прошлым сезоном. Клуб продолжает бороться с перекупщиками.

С 30 июля билеты на матч «Краснодара» могут купить владельцы сезонных абонементов, а также карт болельщика, которые необходимо оформить в кассе. К абонементу можно приобрести один дополнительный билет, на одну карту болельщика полагается только один билет.

С 6 августа начнутся открытые продажи в кассах – один билет в одни руки.

С 13 августа стартует прием групповых заявок, если вам необходимо от 15 билетов.

Возможность купить билет на матч «Краснодар» - «Спартак» онлайн есть только у владельцев карты болельщика. Ее можно бесплатно оформить в кассах стадиона, для этого необходимо предоставить паспорт, несовершеннолетние могут ее получить по паспорту или свидетельству о рождении только в присутствии родителей.

Купить билет онлайн можно только на официальном сайте ФК «Краснодар» с 31 июля, пройдя регистрацию в личном кабинете.

- Билеты будут аннулированы в случае обнаружения попытки перепродажи. Приобретая их, вы безусловно соглашаетесь с этим условием, - сообщают в ФК «Краснодар».

ГРАФИК РАБОТЫ КАСС ФК «КРАСНОДАР»

Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 – по выходным. Адрес: улица Разведчика Леонова, 1.

По всем вопросам можно обратиться в call-центр ФК «Краснодар» по номеру 8-861-210-89-80 или на почту match@fckrasnodar.ru

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА МАТЧ «КРАСНОДАР» - «СПАРТАК»

Матч «Краснодар» - «Спартак» относится к категории «Топ». Минимальная стоимость билета – 500 рублей. Места категории VIP стоят 5000 рублей.

Графика ФК "Краснодар"

Графика ФК "Краснодар"

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У нас в России есть серфинг! 17-летний Никита Авдеев вошел в Топ-10 Европейского первенства
А юношескую сборную РФ включили в состав Европейской Ассоциации Сёрфинга. Наши ребята показали в этом году рекордно высокий результат, как в личном, так и в командном зачёте
Новости 24
ГК «Кубань» в первой игре суперкубка России встретится с «Ростов-Доном»
В Краснодаре в ночь на 5 августа откроют перекресток Северной и Тургенева
В Тихорецке в ДТП с иномаркой погибла девушка
Кубанские врачи спасли молодую девушку от смерти
На Кубани температура морской воды составляет 25-28 градусов
Пропавшего 60-летнего туриста нашли в горах Сочи живым
Капитан «Краснодара» Федор Смолов может покинуть клуб
45-летнюю туристку убило канатом на яхте в Южной Озереевке
В Сочи число погибших в пожаре увеличилось до 10
В горах Сочи продолжаются поиски 60-летнего туриста
Прокуратура проверила ход строительства школ в Краснодаре
В Сочи легковушка сбила 10-летнего велосипедиста
Пчеловоды устроят ярмарку на Пушкинской площади Краснодара к Медовому Спасу
Скрылись на белой «Камри»: Полиция разыскивает участников драки со стрельбой в Кабардинке
Пострадавшего при пожаре в Адлере подростка выписали из больницы
Прокуратура нашла нарушения в работе почти всех детских садов Адыгеи
Жительницу Кубани приговорили к 9 годам колонии за убийство 14-летней давности
Круизный лайнер «Князь Владимир» отправится из Сочи в Крым 5 августа
В Краснодаре подготовили проект реконструкции исторического центра
В Краснодаре нашли тело мужчины
На Кубани сотрудники ФСБ закрыли лабораторию по изготовлению взрывчатки
В горах Сочи пропал 60-летний турист
В Сочи дознавателя полиции будут судить за взятку в 50 тысяч рублей
В Армавире сын забил отца топором
ВТБ реализует залоговое имущество со скидкой до 70%
В Музыкальном микрорайоне Краснодара появится новая трансформаторная подстанция
Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-судьи Щербиновского района