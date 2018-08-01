2018-08-01T18:07:46+03:00
Звезды

В амфитеатре парка «Краснодар» пройдет фестиваль уличного кино

Увидеть лучшие отечественные короткометражки можно бесплатно
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Кинопоказы в амфитеатре парка проводят каждые выходныеКинопоказы в амфитеатре парка проводят каждые выходныеФото: Александр РАЙКО
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В Краснодарском крае в августе пройдут показы Фестиваля уличного кино. В краевом центре лучшие отечественные короткометражки покажут на экране амфитеатра парка «Краснодар» 11 августа. Вход свободный. А в Сочи кинопоказы пройдут 18 августа в Черешневом саду около Морского вокзала.

Фестиваль уличного кино — это некоммерческий проект, запущенный в 2014 году на Дальнем Востоке России. Конкурсные показы короткометражек молодых авторов в этом году пройдут в 1100 городах мира на набережных, площадях и крышах домов. Кино фестиваля увидят более миллиона зрителей.

Интересно, что зрители смогут не просто посмотреть фильмы, но выбрать лучшую картину. Посетители киносеансов будут голосовать за лучшие работы светом фонариков, зажигалок или телефонов. Организаторы замерят уровень света во всех городах и определят лучшую картину.

В конце года победителю вручат статуэтку из металла, принесенного организаторам жителями городов, общественными и культурными деятелями со всего мира.

- Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов – оригинальные сюжеты и отличная актерская игра, – рассказал основатель проекта Всемирный фестиваль уличного кино Александр Щеряков.

В конкурсной программе фестиваля 2018 года девять фильмов - «Суперприз» Константина Челидзе, «Половинки» Байбулата Батуллина, «Куда приводят сны» Марка Лиманского, «Успех» Валентина Сунцова, «Цугцванг» Сергея Рамза, «Я тебя вижу» Дениса Кудрявцева, «Взятка» Алексея Харитонова, «Темная ночь» Ивана Плечева, «Ой» Аллы Елисеевой.

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