В Сочи фотографы в качестве реквизита таскали с собой львенка и экзотическую собаку
- Фото на память со львенком! 500 рублей всего! - буднично зазывают предприимчивые фотографы на кубанских курортах.
Как только начинается летний сезон, на Черноморское побережье стартует зверский бизнес. На пляжах и набережных ходят предприимчивые дельцы, которые предлагают всем туристам сделать снимок на память. Запечатлеть на курорте можно кого угодно. В ассортименте и львы, и крокодилы, и пантеры, и обезьяны.
Ужасающие издевательства терпят животные, которых таскают с собой курортные фотографы. Экзотических зверей калечат, пичкают лекарствами, чтобы подавить агрессию, да и еще выводят на работу в самый зной.
Один из таких случаев в очередной раз запечатлели жители Сочи. На одной из набережных на лавочке лежал львенок. Казалось, он практически без чувств. Неподалеку от него на стуле сидела собака с необычным окрасом, изнывающая от сорокаградусной жары.
- На место приехали сотрудники полиции, однако самого фотографа найти вроде не смогли. Он сбежал, как только увидел людей в форме, - говорят «Комсомолке» очевидцы.
Стоит сказать, проблема эта для Сочи не новая. В 2015 году зоозащитники уже предлагали запретить пляжных фотографов с животными. И даже собирали подписи. Однако каждый год бизнес вновь процветает.
Поэтому зоозащитники напоминают, чтобы бороться с жестокостью, нужно отказываться от услуг пляжных фотографов. Ведь именно спрос рождает предложение.
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В Сочи пляжные фотографы в качестве реквизита таскают огромную черепаху
Дельцы буквально обвешиваются редкими животными. Это обезьяны, лемуры, еноты, крокодилы, львята, ястребы и соколы, питоны и даже ядовитые змеи. И вот очередное новшество - в центре Адлера фотограф использует в качестве моделей большую черепаху. Присесть или даже прокатиться на пресмыкающемся, чтобы сделать эффектный снимок, можно буквально за 100 рублей (читайте далее)
Животные в Сочи умирают от жары Видео: vk.com/dtpsochi.
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