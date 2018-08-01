В Сочи фотографы в качестве реквизита таскали с собой львенка и экзотическую собаку

1 Авг. 18:18 2018-08-01T18:34:29+03:00

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- Фото на память со львенком! 500 рублей всего! - буднично зазывают предприимчивые фотографы на кубанских курортах.

Как только начинается летний сезон, на Черноморское побережье стартует зверский бизнес. На пляжах и набережных ходят предприимчивые дельцы, которые предлагают всем туристам сделать снимок на память. Запечатлеть на курорте можно кого угодно. В ассортименте и львы, и крокодилы, и пантеры, и обезьяны.

Ужасающие издевательства терпят животные, которых таскают с собой курортные фотографы. Экзотических зверей калечат, пичкают лекарствами, чтобы подавить агрессию, да и еще выводят на работу в самый зной.

Один из таких случаев в очередной раз запечатлели жители Сочи. На одной из набережных на лавочке лежал львенок. Казалось, он практически без чувств. Неподалеку от него на стуле сидела собака с необычным окрасом, изнывающая от сорокаградусной жары.

- На место приехали сотрудники полиции, однако самого фотографа найти вроде не смогли. Он сбежал, как только увидел людей в форме, - говорят «Комсомолке» очевидцы.

Стоит сказать, проблема эта для Сочи не новая. В 2015 году зоозащитники уже предлагали запретить пляжных фотографов с животными. И даже собирали подписи. Однако каждый год бизнес вновь процветает.

Поэтому зоозащитники напоминают, чтобы бороться с жестокостью, нужно отказываться от услуг пляжных фотографов. Ведь именно спрос рождает предложение.

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