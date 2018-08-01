2018-08-01T18:34:29+03:00
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В Сочи фотографы в качестве реквизита таскали с собой львенка и экзотическую собаку

Снимок отдыхающим они предлагали сделать на набережной в сорокаградусную жару [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/dtpsochiФото: vk.com/dtpsochi
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- Фото на память со львенком! 500 рублей всего! - буднично зазывают предприимчивые фотографы на кубанских курортах.

Как только начинается летний сезон, на Черноморское побережье стартует зверский бизнес. На пляжах и набережных ходят предприимчивые дельцы, которые предлагают всем туристам сделать снимок на память. Запечатлеть на курорте можно кого угодно. В ассортименте и львы, и крокодилы, и пантеры, и обезьяны.

Ужасающие издевательства терпят животные, которых таскают с собой курортные фотографы. Экзотических зверей калечат, пичкают лекарствами, чтобы подавить агрессию, да и еще выводят на работу в самый зной.

Один из таких случаев в очередной раз запечатлели жители Сочи. На одной из набережных на лавочке лежал львенок. Казалось, он практически без чувств. Неподалеку от него на стуле сидела собака с необычным окрасом, изнывающая от сорокаградусной жары.

- На место приехали сотрудники полиции, однако самого фотографа найти вроде не смогли. Он сбежал, как только увидел людей в форме, - говорят «Комсомолке» очевидцы.

Стоит сказать, проблема эта для Сочи не новая. В 2015 году зоозащитники уже предлагали запретить пляжных фотографов с животными. И даже собирали подписи. Однако каждый год бизнес вновь процветает.

Поэтому зоозащитники напоминают, чтобы бороться с жестокостью, нужно отказываться от услуг пляжных фотографов. Ведь именно спрос рождает предложение.

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История с задержанием и наказанием рублем людей, курсирующих по пляжам Краснодарского края с диковинными животными и предлагающих с ними сфотографироваться, получила продолжение. Причем, далеко не самое утешительное для зоозащитников (читайте далее)

В Сочи пляжные фотографы в качестве реквизита таскают огромную черепаху

Дельцы буквально обвешиваются редкими животными. Это обезьяны, лемуры, еноты, крокодилы, львята, ястребы и соколы, питоны и даже ядовитые змеи. И вот очередное новшество - в центре Адлера фотограф использует в качестве моделей большую черепаху. Присесть или даже прокатиться на пресмыкающемся, чтобы сделать эффектный снимок, можно буквально за 100 рублей (читайте далее)

Животные в Сочи умирают от жары Видео: vk.com/dtpsochi.

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