Три наивных вопроса о строительстве скоростной магистрали «Джубга - Сочи»

1 Авг. 18:43 2018-08-01T22:18:34+03:00

Возможно ли у нас, как на Лазурном берегу, туристу прокатиться по скоростной трассе на кабриолете?

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Туристы катятся по гладкому серпантину в четыре полосы навстречу морю, помахивая друг другу шарфиками из кабриолетов. Эти фантазии вполне определенно могли стать реальностью.

Появившаяся новость о том, что на российском побережье будет свой Лазурный берег, взбодрила всех. Об очередном масштабном строительном проекте в нашей стране - скоростной магистрали, рассказали на страницах СМИ. Прозвучали даже суммы и сроки его воплощения в жизнь - 1,3 трлн рублей и 2022 год. Только уже позже Минтранс назвал более точную сумму - в 1,6 трлн, а потом сообщил, что проекта пока не будет.

Тем не менее, согласно планам, добраться от Джубги до Сочи предлагалось всего за час: длина трассы составила бы примерно 119,5 км, а расчетная скорость на ней - 120 км/ч. Но откуда растут уши у этой новости, так и не ясно.

1. Ландшафт позволит проложить магистраль в четыре полосы?

После Крымского моста и дублера Курортного проспекта в Сочи для российских дорожников практически нет ничего невозможного. Это подтверждают в Росавтодоре.

- А если учитывать, что дублер Курортного проспекта был проложен на более сложной горной местности, то можно сказать, построить скоростную магистраль будет даже проще, - уточнил «КП» источник в ведомстве.

Однако в Минтрансе уверены, что осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья.

- На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны, - прокомментировали специалисты.

2. Что новая курортная дорога даст курортам и отдыхающим?

А вот во властных кабинетах уверены, что строительство «морской» трассы с каждым годом обретает все большую необходимость.

- Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходим, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу, - отреагировал на появившиеся новости губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: Артем ФИЛАТОВ

Действительно, действующая трасса на черноморских курортах давно морально устарела. И дело отнюдь не в качестве асфальта! Туристские потоки в разгар сезона текут нескончаемой рекой. И судя по данным дорожников, лимит морской трассы по проходимости превышен в десятки раз.

- Вместо возможных 6-ти тысяч машин в сутки этим летом ехали 45! - утверждают в Упрдор «Черноморье». - Как тут пробкам не быть?

3. Потянет ли казна триллионные расходы?

Конечно, курортная дорога — это здорово. Особенно для региона, где вся его прибрежная часть живет доходами с туристического бизнеса. Но пока не время для такой дорогой стройки.

- Какой Лазурный берег, какие кабриолеты? В чьем воспаленном мозгу возникают такие образы, - опровергли в Росавтодоре фантазии журналистов. - Страна в условиях санкций все-таки.

В Минтрансе, как оказалось, сочли такие затраты нецелесообразными, отложив идеи в долгий ящик.

- Варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга – Сочи (А-147) прорабатывались в Министерстве транспорта и Росавтодоре. Предварительные технические и финансовые оценки говорят о том, что это чрезвычайно капиталоемкий проект, - резюмировали в ведомстве.