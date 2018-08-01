В Краснодарское авиаучилище приняли второй набор девушек

1 Авг. 22:25 2018-08-01T22:37:12+03:00

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Пополнить ряды курсантов Краснодарского летного училища имени Серова и получить заветные погоны мечтали многие красавицы. В этот раз поступить пытались 114 девушек, однако только 15 из них услышали заветное «зачислена».

Во время профотбора и сдачи нормативов было по-настоящему тяжело. Требования к девушкам такие же, как и к парням. Скидок никому не давали, но о поблажках никто и не просил.

Многие девчонки пробовали свои силы не первый раз. В прошлом году 19-летняя Яна Зайцева из Ставрополя уже пыталась пробиться в ряды курсантов, но ей не хватило баллов. В 2018-м девушка вновь приехала в Краснодар на вступительные испытания, но опять ее обошли соперницы. Однако Яна не падает духом - кажется, она готова бороться за свою мечту до победного.

Яне Зайцевой, к сожалению, так и не удалось исполнить свою мечту.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Спустя год в Краснодар приехала и 19-летняя Мария Кузина из Брянска. В военный вуз девушка пытается пробиться уже в третий раз. В свое время Маша поступала в Военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге – там ее зачислили в запас. Она выдержала конкурс в Московский институт гражданской авиации, но, услышав о наборе в Краснодаре, забрала документы и решила бороться за свою мечту. О небе грезит с детства, видит себя только в ВКС.

Мария Кузина заявила родителям, что в следующий раз они встретятся на присяге. И сдержала слово.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Все-таки этот год я не потеряла. За это время я улучшила физподготовку и результаты ЕГЭ. Конечно, была счастлива, когда поняла, что я теперь курсант летного училища. Родители даже не сомневались, что я поступлю в этот раз. Ведь я им перед отъездом сказала, что увидимся только на присяге, а свое слово я держу! - говорит Мария Кузина.

В числе лучших оказалась и 17-летняя Екатерина Баталова из Кропоткина. Еще пару месяцев назад она была школьницей, а сегодня - курсант.

Екатерина Баталова не сомневалась, что пройдет отбор.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Я была уверена, что пройду отбор. Поэтому даже не волновалась, - заявляет теперь уже курсант Краснодарского авиаучилища Екатерина Баталова. - Нормативы я сдала не так, как хотелось бы, но зато у меня вторая группа профпригодности и хорошие результаты ЕГЭ, поэтому я в числе лучших. Конечно, первым делом позвонила маме. Говорю: «Поступила!» А в телефонной трубке слышу, как шампанское открылось! Праздник у моих родных!

Всем поступившим вручили курсантские погоны.Фото: Евгения ХИЛЬКО

С 1 августа все 15 девушек согласно приказу министра обороны РФ официально стали курсантами. Более того, у них уже появился строгий распорядок и стартовал курс молодого бойца. Но даже в условиях жесткой дисциплины, девушки не забывают о красоте. Вчерашние школьницы помогают друг другу собрать волосы в пучок или заплести косы. Хотя теперь не до локонов. Прически должны строго соответствовать их военной форме.

С 1 сентября девушки сядут за парты, а восьмого числа красавицы присягнуть на верность Родине.

КСТАТИ

Офицеров-летчиц будут готовить для транспортной авиации

Несмотря на огромное желание сесть за штурвал истребителей, в Краснодарском летном училище говорят, что первые несколько потоков принятых девушек-курсантов будут готовить только для военно-транспортной авиации ВКС. В будущем они смогут летать Ан-124 или Ил-76.

Причиной тому стало то, что опыта массовой подготовки девушек-пилотов в современной России просто не было.

- Мы определили для девушек одну специализацию - военно-транспортную, то есть неманевренную авиацию. Физиологические особенности, психика у девушек-летчиц недостаточно изучены. Безусловно, в истории есть примеры успешных женщин-летчиц и космонавтов, но все-таки это частные примеры, - говорит и.о. начальника Краснодарского авиаучилища Олег Бучельников. - Есть девчонки, которые хотят летать на истребителях. Дорогу никто им в будущем не закроет, но сейчас им главное получить специальность.