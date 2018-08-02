2 Авг. 17:57 2018-08-02T17:57:11+03:00

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Выиграть в лотерею мечтают тысячи людей. Кто-то, покупая билет в киоске, надеется получить денежный приз, а кто-то грезит машиной. Но, как это часто бывает, удача улыбается, когда ее совсем не ждешь! И вот фортуна повернулась лицом к семейной паре из сочинского поселка Головинка.

- Я 20 лет назад приехал из Саратова на Черноморское побережье в отпуск. Кто бы мог тогда подумать, что морской бриз я буду слушать каждый день, - смеется Алексей Бабушкин. - Так случилось, что на курорте встретил Юлию, влюбился в нее и, вскоре понял, что с этой женщиной хочу провести всю свою жизнь. В Краснодарском крае мне понравилось, поэтому, когда мы поженились, переехал в Сочи.

Алексей Бабушкин и Юлия Яхнева обожают путешествовать, дома они практически не сидят на месте. В канун нового 2018 года семейство отправилось на каникулы в Санкт-Петербург.

- Мы купили 20 лотерейных билетов как раз незадолго до нашей поездки. Приобретаем уже не первый год в одном и том же киоске. Как выбирали? Да наугад! К каким рука тянулась, те и взяли, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Юлия Яхнева.

Лотерейки оставили дома, а сами уехали в Питер. Супруги так увлеклись прогулками по городу на Неве, что даже пропустили трансляцию тиража по телевизору.

- Гуляем мы, как вдруг смотрю - жену птичка пометила, прямо на челке у нее. О-о, говорю, голубушка, это к деньгам! - вспоминает Алексей Бабушкин.

Вернувшись домой, супруги зашли на сайт и начали проверять билеты. И бинго - сразу несколько оказались выигрышными. Один - 200 рублей, второй - сто. Но самый ценный приз - квартира.

- Не верилось, конечно, - продолжает Юлия Яхнева. - Мы выиграли квартиру, но решили, что рациональнее будет взять выигрыш деньгами. В общей сложности получили два миллиона рублей. Наши друзья и знакомые, узнав о нашей победе, воодушевились и теперь каждый раз покупают лотереи. Авось, и им повезет.

Свой выигрыш семья хочет потратить на жилье. Они уже давно мечтают о собственном домике в родном поселке, чтобы каждый день любоваться невероятно красивыми пейзажами и наслаждаться чистым воздухом. И кажется совсем скоро их мечта станет явью.

Сочные новости.