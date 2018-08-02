2018-08-02T17:57:11+03:00
Общество

Семья выиграла в лотерею квартиру, но забыла проверить свои билеты #сочныеновости

Сочинская пара купила лотерею, но даже не надеялась победить [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments31
Алексей и Юлия купили билет, но даже не рассчитывали выиграть новое жилье.Алексей и Юлия купили билет, но даже не рассчитывали выиграть новое жилье.
Изменить размер текста:

Выиграть в лотерею мечтают тысячи людей. Кто-то, покупая билет в киоске, надеется получить денежный приз, а кто-то грезит машиной. Но, как это часто бывает, удача улыбается, когда ее совсем не ждешь! И вот фортуна повернулась лицом к семейной паре из сочинского поселка Головинка.

- Я 20 лет назад приехал из Саратова на Черноморское побережье в отпуск. Кто бы мог тогда подумать, что морской бриз я буду слушать каждый день, - смеется Алексей Бабушкин. - Так случилось, что на курорте встретил Юлию, влюбился в нее и, вскоре понял, что с этой женщиной хочу провести всю свою жизнь. В Краснодарском крае мне понравилось, поэтому, когда мы поженились, переехал в Сочи.

Алексей Бабушкин и Юлия Яхнева обожают путешествовать, дома они практически не сидят на месте. В канун нового 2018 года семейство отправилось на каникулы в Санкт-Петербург.

- Мы купили 20 лотерейных билетов как раз незадолго до нашей поездки. Приобретаем уже не первый год в одном и том же киоске. Как выбирали? Да наугад! К каким рука тянулась, те и взяли, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Юлия Яхнева.

Лотерейки оставили дома, а сами уехали в Питер. Супруги так увлеклись прогулками по городу на Неве, что даже пропустили трансляцию тиража по телевизору.

- Гуляем мы, как вдруг смотрю - жену птичка пометила, прямо на челке у нее. О-о, говорю, голубушка, это к деньгам! - вспоминает Алексей Бабушкин.

Вернувшись домой, супруги зашли на сайт и начали проверять билеты. И бинго - сразу несколько оказались выигрышными. Один - 200 рублей, второй - сто. Но самый ценный приз - квартира.

- Не верилось, конечно, - продолжает Юлия Яхнева. - Мы выиграли квартиру, но решили, что рациональнее будет взять выигрыш деньгами. В общей сложности получили два миллиона рублей. Наши друзья и знакомые, узнав о нашей победе, воодушевились и теперь каждый раз покупают лотереи. Авось, и им повезет.

Свой выигрыш семья хочет потратить на жилье. Они уже давно мечтают о собственном домике в родном поселке, чтобы каждый день любоваться невероятно красивыми пейзажами и наслаждаться чистым воздухом. И кажется совсем скоро их мечта станет явью.

Сочные новости.

Семейная пара из сочинского села выиграла в лотерею квартиру.

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Картина Леонардо да Винчи за 5 млрд рублей: Какие шедевры продают на Авито
На сайте "Авито" выставили за пять миллиардов рублей картину Леонардо да Винчи "Молодая женщина в мехах" с изображенной на фоне горного пейзажа дамой в горностаевых мехах, отдаленно напоминающей Мону Лизу
Новости 24
ГК «Кубань» в первой игре суперкубка России встретится с «Ростов-Доном»
В Краснодаре в ночь на 5 августа откроют перекресток Северной и Тургенева
В Тихорецке в ДТП с иномаркой погибла девушка
Кубанские врачи спасли молодую девушку от смерти
На Кубани температура морской воды составляет 25-28 градусов
Пропавшего 60-летнего туриста нашли в горах Сочи живым
Капитан «Краснодара» Федор Смолов может покинуть клуб
45-летнюю туристку убило канатом на яхте в Южной Озереевке
В Сочи число погибших в пожаре увеличилось до 10
В горах Сочи продолжаются поиски 60-летнего туриста
Прокуратура проверила ход строительства школ в Краснодаре
В Сочи легковушка сбила 10-летнего велосипедиста
Пчеловоды устроят ярмарку на Пушкинской площади Краснодара к Медовому Спасу
Скрылись на белой «Камри»: Полиция разыскивает участников драки со стрельбой в Кабардинке
Пострадавшего при пожаре в Адлере подростка выписали из больницы
Прокуратура нашла нарушения в работе почти всех детских садов Адыгеи
Жительницу Кубани приговорили к 9 годам колонии за убийство 14-летней давности
Круизный лайнер «Князь Владимир» отправится из Сочи в Крым 5 августа
В Краснодаре подготовили проект реконструкции исторического центра
В Краснодаре нашли тело мужчины
На Кубани сотрудники ФСБ закрыли лабораторию по изготовлению взрывчатки
В горах Сочи пропал 60-летний турист
В Сочи дознавателя полиции будут судить за взятку в 50 тысяч рублей
В Армавире сын забил отца топором
ВТБ реализует залоговое имущество со скидкой до 70%
В Музыкальном микрорайоне Краснодара появится новая трансформаторная подстанция
Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-судьи Щербиновского района