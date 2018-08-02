Рухнувший на Кубани МИ-2 выполнял оросительные сельхозработы

2 Авг. 17:57 2018-08-02T17:57:11+03:00

Летчик получил серьезные травмы и скончался на месте [видео]

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Сообщение о крушении вертолета над рисовыми полями в станице Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края пришло на пульты экстренных служб в 10 утра сегодня, 2 августа.

- К месту крушения сразу были направлены силы и средства МЧС России. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, - отреагировали в ведомстве.

На борту был только один человек. Он получил серьезные травмы и скончался на месте. Пилоту, по предварительной информации было 49 лет. Об этом сообщает источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, Ми-2 упал на землю, а после загорелся.

Следователи тоже прибыли на место крушения.

Позже они сообщили "КП" - Кубань", что вертолет принадлежал частному предпринимателю, зарегистрированному в Ставропольском крае. В момент падения машина обрабатывала поля в агрокомплексе "Россия".

- Сейчас в хозяйстве изымаются документы на оказание услуги, опрашиваются свидетели крушения, - пояснили "Комсомольской правде" - Кубань" в Южном СУТ СК России.

На месте работают следователи

ТТХ

Вертолет Ми-2 «Хоплайт» (Hoplite - попрыгунчик) - это советский вертолет многоцелевого назначения. Его серийное производство началось в 1965 году и продолжалось до 1992 года.

Предельная высота подъема - 2000 м.

Дальность полета - 590 км.

Вес - 1760 кг.

Может взять на борт 8 пассажиров

Причина крушения – уточняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/662800" frameborder="0"></iframe> Комментарий следователей.! другой источник