Рухнувший на Кубани МИ-2 выполнял оросительные сельхозработы
Сообщение о крушении вертолета над рисовыми полями в станице Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края пришло на пульты экстренных служб в 10 утра сегодня, 2 августа.
- К месту крушения сразу были направлены силы и средства МЧС России. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, - отреагировали в ведомстве.
На борту был только один человек. Он получил серьезные травмы и скончался на месте. Пилоту, по предварительной информации было 49 лет. Об этом сообщает источник в экстренных службах региона.
По предварительным данным, Ми-2 упал на землю, а после загорелся.
Следователи тоже прибыли на место крушения.
Позже они сообщили "КП" - Кубань", что вертолет принадлежал частному предпринимателю, зарегистрированному в Ставропольском крае. В момент падения машина обрабатывала поля в агрокомплексе "Россия".
- Сейчас в хозяйстве изымаются документы на оказание услуги, опрашиваются свидетели крушения, - пояснили "Комсомольской правде" - Кубань" в Южном СУТ СК России.
На месте работают следователи
ТТХ
Вертолет Ми-2 «Хоплайт» (Hoplite - попрыгунчик) - это советский вертолет многоцелевого назначения. Его серийное производство началось в 1965 году и продолжалось до 1992 года.
Предельная высота подъема - 2000 м.
Дальность полета - 590 км.
Вес - 1760 кг.
Может взять на борт 8 пассажиров
Причина крушения – уточняется.
Комментарий следователей.! другой источник
На Кубани рухнул МИ-2, выполнявший оросительные сельхозработы.