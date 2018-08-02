2018-08-02T17:57:11+03:00
Общество

Суд начал рассматривать дело бывшего вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко

Его обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Ленинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого стал бывший вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, а также мошенничестве.

Кроме него, на скамье подсудимых экс-директор бюджетного учреждения «Краснодаркрайгосэкспертиза» Людмила Панкратова, и помощник Гриценко Роман Щедров. Их обвиняют в пособничестве совершенному преступлению.

По версии обвинения, у «Краснодаркрайгосэкспертизы» изъяли 200 млн рублей, предназначенных для строительства перинатального центра в Сочи, и перечислили на счет в Кубанском универсальном банке, который после этого выдал кредит на 175 млн рублей застройщику медучреждения. С 27 октября 2016 года банк лишился лицензии.

Кроме того, Гриценко вменяют незаконное получение муниципального земельного участка площадью два гектара в поселке Березовом. Чиновник и его родственники якобы оформили право собственности на незавершенные объекты недвижимости, а затем с нарушением закона приватизировали участки под строениями.

Защита Гриценко настаивает на невиновности бывшего вице-губернатора. Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Следующее заседание назначено на 3 августа.

СПРАВКА «КП»

Юрий Гриценко родился в 1972 году в Ленинграде. В 1986 году переехал в Краснодар. В 1995 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Тепловые энергетические станции», присвоена квалификация «инженер-теплоэнергетик».

С 2010 года - депутат городской Думы Краснодара, заместитель председателя комитета городской Думы Краснодара по финансам, бюджету и налогам.

В сентябре 2015 года был переизбран от партии «Единая Россия» в Городскую думу Краснодара, где занимал должность вице-спикера и входил в Комитет по финансово-бюджетной и налоговой политике.

С 21 октября 2015 года стал вице-губернатором Кубани по строительству, архитектуре, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

24 мая 2017 года был отправлен в отставку в связи с подозрением в превышении должностных полномочий.

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