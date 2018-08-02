Руководство КПРФ и фракция коммунистов в Госдуме оказали помощь жителям станицы Новокорсунской

2 Авг. 14:16 2018-08-03T14:30:01+03:00

После града этим летом здесь были разбиты шиферные крыши домов и хозпостроек, выбиты стекла, помяты автомобили, выкошены огороды и сады

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Член ЦК КПРФ, первый секретарь Краснодарского краевого Комитета партии, депутат Государственной Думы Н.И. Осадчий побывал в станице Новокорсунской Тимашевского района.

Целью поездки было общение со станичниками-коммунистами, чьи домовладения подверглись удару бури и града в конце июня. В результате стихии были разбиты шиферные крыши домов и хозпостроек, выбиты стекла, помяты автомобили, выкошены огороды и сады.

Как известно, региональными властями было принято решение: выделить пострадавшим жителям по 120 тысяч рублей – для ремонта домов. На данный момент даже такую сумму, которой совершенно недостаточно для полной компенсации ущерба, получили еще не все нуждающиеся.

В любом случае, сразу же после обращения Тимашевского райкома КПРФ во второй половине июля к Н.И. Осадчему, вопрос был обсужден в руководстве партии и фракции КПРФ в Госдуме.

Лидер КПРФ и руководитель думской фракции коммунистов Г.А. Зюганов не сомневался ни минуты, и оперативно было принято решение: оказать материальную поддержку партийцам-станичникам, небогатым людям, большинство которых – пенсионеры.

Через два дня после рабочей поездки, в которой Н.И. Осадчему помогали члены Бюро краевого Комитета КПРФ: первый секретарь Тимашевского райкома партии Е.П. Иванов и краснодарец А.В. Вергелес, а также секретарь местной «первички» Р.А. Андреева, – все восемь коммунистов станицы Новокорсунской, понесших большие убытки, получили конкретную помощь.