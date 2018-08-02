«Это не может быть ее тело»: В Сочи после пожара с восьмью погибшими пропала девушка

2 Авг. 14:12 2018-08-02T17:57:11+03:00

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22-летняя Диана Болиева-Лохова приехала еще в мае в Сочи из Владикавказа на заработки. Она собиралась отработать весь курортный сезон, а к сентябрю вернуться домой к родителям. Устроилась на работу в ресторан – успевала быть и официанткой, и барменом. А поселилась рядом – сняла комнату в трехэтажном доме вблизи моря на улице Просвещения, 81. В том самом, который сгорел рано утром, 30 июля. В пожаре погибли восемь человек. Трое пострадали, включая 16-летнего подростка. Личности погибших были установлены на следующий день – ими оказались рабочие из стран СНГ и отдыхающие из разных городов России. Однако два тела оставались неопознанными. Возможно, это и есть Диана.

Подруга Дианы рассказала, что девушка сдружилась со своими коллегами. Фото: личный архив

- В первый же день нам сказали, что это точно тело Дианы. Потом начали все скрывать и молчать. Следователи ничего не говорят нам, мы пока ждем экспертизы. Не дают посмотреть записи с видеокамер. Нам же хочется увидеть, заходила она внутрь или нет,- рассказывает «Комсомольской правде»-Кубань» брат Дианы.

При этом Следственный комитет Кубани заявляет, что фамилии Болиева в официальном списке погибших нет.

- Два тела по-прежнему остаются неопознанными. Следователь не утверждал, что одно из них – тело Дианы Болиевой. Сейчас проходит генетическая экспертиза. До ее результатов следователи не могут отдавать тела погибших, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Последняя фотография Дианы Болиевой в социальных сетях

Отметим, что внешне опознать тела невозможно. Они сильно пострадали в пожаре. Точные данные о личности погибших будут известны только спустя месяц после трагедии, когда объявят результаты экспертизы.

Однако родственники Дианы не стали ждать и начали разыскивать девушку.

- Нам рассказали, что рядом с телом в руке нашли крестик с цепочкой. Крестик носила и Диана, но на веревочке. Хозяин другого дома сказал, что ее в ночь пожара точно не было в здании. Надежда на лучшее у нас точно есть, - говорит брат.

При этом близкая подруга Дианы высказывает версии, что девушку мог просто кто-то похитить, ведь она после ночной работы всегда поздно возвращалась домой. Сама Диана Болиева последний раз заходила в социальные сети 30 июля в 3:48. При этом сообщение о возгорании на пульт Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 5:40.

Диане нравилось в Сочи, она приезжала сюда уже второй год подряд. Фото: личный архив

Женщина рассказала свою версию и о причинах самого пожара.

- Хозяевами дома были граждане Армении. Они тоже сгорели вместе со всеми. Кто-то из соседей слышал, как за день до случившегося якобы им кто-то угрожал поджогом, вроде бы они должны были денег, - предполагает она.

Однако пока официально это никто подтвердить не может. Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Правоохранители продолжают расследование.

Подруга Дианы Болиевой и ее родственники уверены, что она жива и просят всех, кто знает о ее местонахождении, позвонить по номеру телефона 8989 740 78 75.

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