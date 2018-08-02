В Адыгее отметили 20-летие Дня репатрианта

2 Авг. 15:26 2018-08-02T17:57:11+03:00

Дата установлена 20 лет назад в память о массовом возвращении на землю предков группы этнических адыгов из охваченного войной Косово в августе 1998 года

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Сегодня в Адыгее отмечают 20-летие Дня репатрианта. В честь этого события проходит цикл мероприятий, основные из которых состоялись в Майкопе. В зале госфилармонии РА собралось большое число соотечественников, вернувшихся на историческую родину, представители органов власти, общественных организаций, жители и гости республики.

От имени главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова собравшихся прибыл поздравить премьер-министр РА Александр Наролин.

Было отмечено, что День репатрианта установлен 20 лет назад в память о массовом возвращении на землю предков группы этнических адыгов из охваченного войной Косово в августе 1998 года.

- Предоставив гражданскую и социальную защиту косовским адыгам, Российская Федерация и Республика Адыгея показали пример настоящей братской помощи и солидарности со своими соотечественниками. Мы все смогли убедиться в том, что наша страна всегда готова поддержать и принять своих соотечественников, независимо от их национальности или религии. Такая позиция служит надежной поддержкой в деле сохранения этноса, а также в стремлении адыгов за рубежом поддерживать тесные связи с исторической родиной, - отметил Александр Наролин.

Премьер-министр РА подчеркнул, что за прошедшие 20 лет в Адыгее многое сделано для создания достойных условий жизни репатриантов. Защиту и помощь на исторической родине нашли и адыги, оказавшиеся в зоне боевых действий в Сирии. Для республики важно и то, что на историческую родину возвращаются не только те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Большое участие в проводимой работе по адаптации репатриантов принимают различные общественные организации, сами жители республики, которые берут на себя вопросы обустройства целых семей.

В ходе торжественного собрания в честь Дня репатрианта с приветственной речью также выступил председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

В ответном слове репатрианты поблагодарили главу республики, руководителей исполнительной и законодательных органов власти, представителей общественных организаций и благотворителям за помощь в переселении на историческую родину, оказываемое содействие в адаптации и адресную поддержку в решении различных вопросов.

Напомним, сегодня республике проживает около 2 тыс. репатриантов, вернувшихся из ряда европейских стран, Турции, Иордании, Израиля. Около 800 человек переехало в Адыгею из Сирийской Арабской Республики. Многие репатрианты получают высшее образование в вузах Адыгеи, трудоустраиваются в бюджетной сфере, строительстве, торговле и других областях.

Двадцатилетний путь репатриации отражен в фотографиях, произведениях живописи, графики, изделиях декоративно-прикладного искусства, в скульптурах. Ряд из них вошел в экспозицию выставки «Кавказская диаспора», которая открылась сегодня в картинной галерее Республики Адыгея.

Также участники праздника могли ознакомиться с работами мастеров народных художественных промыслов на выставке-продаже, которая развернулась рядом с площадкой мероприятия.

После торжественного собрания состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие творческие коллективы республики. А завершился праздник адыгэ джегу.