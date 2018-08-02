Напавшего на фельдшеров и водителя скорой приговорили к 2,5 годам колонии-поселения

2 Авг. 18:20 2018-08-02T18:33:40+03:00

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Инцидент случился еще 17 февраля 2018 года в сочинском поселке Чайсовхоз. Сюда в один из частных домов вызвали скорую помощь мужчине, который якобы упал на железный штырь.

Когда же медики были на месте, оказалось, что пациента ударили ножом в грудь, причем его же собутыльники. Он, якобы случайно упал на железный штырь. Однако, когда медики приехали по указанному адресу, увидели, что на асфальте лежит человек с ножевым ранением в груди. По одной из версий, его ударил собутыльник во время ссоры.

- Мы не могли подойти к больному, проход к нему был заблокирован, - рассказывает 22-летняя девушка-фельдшер Алина Бударина. – Мужчина, который стоял рядом, был крайне агрессивен, махал кулаками, оскорблял. Тогда вступился наш водитель, он попросил молодого человека уйти, чтобы мы смогли помочь его знакомому. Но реакции не было никакой.

Когда вторая фельдшер побежала за носилками, Алине все-таки удалось начать осмотр пострадавшего – девушка стала измерять давление. Тогда стоявший рядом мужчина набросился на нее. Он пнул несколько раз врача по спине. Когда девушка упала, он ударил ее несколько раз по животу. С трудом фельдшеру удалось подняться и добежать до машины.

Несмотря на нападение, она вместе с коллегами на носилках погрузила пострадавшего в карету «скорой помощи». Водитель уже было сел за руль, как вдруг дебошир начал бить ногами по машине.

- Я открыл боковое стекло, попытался его урезонить. На что он достал нож, начал залезать внутрь, - вспоминает пострадавший водитель скорой Сергей Цатурян. - Один раз он ударил меня ножом в плечо, а второй раз - в сторону паха. Но у меня в кармане лежал телефон, он спас.

В заключении судмедэксперты указали, что водитель получил легкий вред здоровью, а у фельдшера травмы средней тяжести.

Спустя 5 месяцев буйный молодчик Григорий У. предстал перед Законом.

- Допрошенный в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. - Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии - поселении.

Потерпевшая сторона считает такое решение суда слишком мягким. Приговор еще не вступил в законную силу.