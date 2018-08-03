Кубанский казачий хор выступил перед военными в Сирии

3 Авг. 19:32 2018-08-04T12:21:46+03:00

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Песня не только строить и жить помогает, но и поднимает боевой дух военных в горячих точках. Поэтому когда временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантных войск РФ, герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов пригласил легендарный Кубанский казачий хор выступить перед бойцами в Сирии, артисты нашли время в своем плотном концертном графике и отправились в путь.

- Поддерживать боевой дух российского воинства всегда было главной миссией старейшего национального коллектива, - говорит директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев. - Артисты хора уже не в первый раз выступают в Сирии. Мы были там с концертом в 2016 году, теперь снова выступили перед военными.

В этот раз знаменитый на весь мир коллектив дал сразу два концерта. Сначала хор выступил в сирийском порту Тартус, где находится база ВМФ России. Между прочим, здесь уже второй год подряд в День Военно-Морского Флота проходит парад кораблей и судов обеспечения, входящих в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. После «дефиле» подводных лодок, малых ракетных кораблей и других видов военно-морской техники, уже на сцене, установленной прямо на берегу моря, выступили артисты.

А потом музыканты отправились на российскую авиабазу в Хмеймим, где поздравили бойцов с Днем ВДВ. Концертный зал - огромная военная палатка, партер - несколько рядов обычных стульев. Все места - заняты. Только зрители не во фраках и вечерних платьях, а в форме - летних куртках, шортах (военные называют их короткими брюками), и в высоких светлых шнурованных ботинках.

Открыли концерт российские ансамбли «Крылатая гвардия» и «Крылатая пехота», а вишенкой на праздничном торте стало выступление Кубанского казачьего хора.

- К этому выступлению мы выбрали лучшие свои произведения: «Шли два брата», «Когда мы были на войне», «Прощание славянки» и другие лучшие песни из золотого фонда Кубанского казачьего хора, - рассказывает Анатолий Арефьев. - Знаете, у зрителей-военных обостренное восприятие произведений, которые исполняет наш хор. Нам рукоплескали так, как давно никто не аплодировал. Зал просто взрывался овациями.

Когда запланированная часовая программа подошла к концу, военные еще долго не хотели отпускать артистов.

- Вы будете нам аплодировать, и мы будем петь, - сказал коллектив со сцены. И зал не унимался - зрители неистово свистели, рукоплескали. Казачьи песни еще долго текли по авиабазе на бис. Расходиться в тот вечер никто не спешил.

Кубанский казачий хор ждали еще и подарки - за выступление на Ближнем Востоке каждый артист получил грамоты, которые вручил заместитель командующего группировкой войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Юрий Ореховский. И негласный символ миссии наших офицеров в Сирийской Арабской Республике - фотокартину «Спасибо, Россия». Тот самый знаменитый снимок крыши одного из домов недалеко от базы «Хмеймим», на которой аккуратно выведено: «Доброе утро, РОССИЯ. Здравствуйте. Вы наши друзья и наши братья. СПАСИБО».

Все подарки займут почетное место в музее Кубанского казачьего хора в Краснодаре.

БЛАГОДАРНОСТЬ

За поддержание боевого духа

Когда знаменитый коллектив вернулся на родную землю - в Краснодарский край - получил еще одну благодарность от врио командующего группировкой войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта Михаила Теплинского. Вот что в ней говорится:

«Командование группировки войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике выражает вам благодарность за оказанную помощь в организации культурно-досуговых мероприятий и поддержании боевого духа военнослужащих, выполняющих специальные задачи по борьбе с международным терроризмом».