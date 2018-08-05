2018-08-05T09:36:41+03:00
Происшествия

В Сочи возобновили поиски пропавшей в реке 4-летней девочки

Ребенка ищут спасатели, казаки и волонтеры [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы ЮРПСО.Фото: пресс-службы ЮРПСО.
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В Сочи вторые сутки продолжают искать 4-летнюю девочку, которую унесло течение реки.

Напомним, трагедия случилась вечером 3 августа около остановки в селе Пластунка Хостинского района. Четверо человек - местный житель, приезжие мама и двое детей, четырех и 16-ти лет, - переходили реку вброд. По одной из версий, они хотели срезать путь, чтобы добраться до остановки, поэтому не воспользовались мостом, который находился неподалеку. После сильного ливня уровень воды в реке резко поднялся, семью унесло вниз по течению.

Женщина и мужчина смогли выбраться. Позднее спасатели нашли тело 16-летнего подростка. Его сестру не могут найти до сих пор.

Фото: пресс-службы ЮРПСО.

Фото: пресс-службы ЮРПСО.

- По данным на 5 августа, девочка не найдена. С 05:00 поиски были возобновлены, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Римма Чернова. - Место поиска у нас ориентровочное. Два катера в акватории моря ведут поиск, также задействованы в работе 24 спасателя, которые пешком исследуют русло реки.

Фото: пресс-службы ЮРПСО.

Фото: пресс-службы ЮРПСО.

Кроме того, ребенка продолжают искать несколько сотен человек - это полицейские, росгвардейцы, казаки и волонтеры. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства с сотрудниками ЮРПСО, ЛУВДТ и Морпорта. В ближайшее время вертолет облетит территорию, где пропал ребенок.

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Следователи выясняют обстоятельства гибели 7-летнего мальчика в Сочи. Сегодня, 3 августа, экстренные службы приехали на срочный вызов в район Свирского пляжа в Лазаревском районе (читайте далее)

Поиски детей. Видео: ЮРПСО.! другой источник

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