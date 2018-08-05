2018-08-05T21:44:08+03:00
Происшествия

Администрация Сочи: По проекту решетки для ливневой канавы, куда упал ребенок, не предусмотрены

К месту гибели 7-летнего мальчика несут цветы и игрушки
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Неравнодушные жители города с самого утра несут к месту гибели Коли игрушки.Неравнодушные жители города с самого утра несут к месту гибели Коли игрушки.
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Трагедия, которая случилась в Лазаревском районе Сочи, поразила жителей города. Все произошло вечером 3 августа. 7-летний Николай Мальков гулял вместе с бабушкой, оступился и провалися в ливневку. Женщина тут же бросилась за ним в воду, но сумасшедшее течение унесло его в море.

Спасатели вышли в море и продолжали обследовать местность с берега. Однако найти мальчика живым не удалось. Его тело обнаружили в воде.

Как выяснилось, внук с бабушкой приехали из Нижнекамска. Слова соболезнования семье погибшего ребенка выразил мэр города Айдар Метшин и обещал родителям всестороннюю поддержку. Администрация же Сочи все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников, а также же с транспортировкой погибшего взяла на себя.

Сочинцы до сих пор не понимают, как мальчик мог погибнуть. Многие неравнодушные приходят на место гибели Коли, приносят цветы и игрушки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», специалисты из мэрии осмотрели место ЧП. По словам экспертов, по улице Октябрьской в Лазаревском районе еще в начале 60-х годов были проложены ливневые канавы, которые изначально были открытыми.

- Это специальные гидросооружение для приема дождевых вод. Они представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» представили администрации города. - По задумке инженеров сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом.

Поскольку в случае залповых тропических ливней, которые характерны для Сочи, эти решетки могут быть сорваны потоком воды.

- При проектировке еще в советское время специально было предусмотрено, что тротуар только с одной стороны дороги и находится он на противоположной стороне улицы от траншеи, - добавляют в мэрии. - Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара. Из-за ливня он упал в ливневую канаву. Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения.

В 15:00 отец мальчика вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, увозят тело ребенка в Татарстан.

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