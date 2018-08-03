«Я верю, что анархия победит»: Zombie Boy, покончивший с собой в Монреале, пять лет назад дал интервью «Комсомолке»

СЕГОДНЯ 08:42 2018-08-03T08:53:47+03:00

На протяжении всей пресс-конференции Рик крутил в руке то, что под нее попадалось. Фото: Николай ХИЖНЯК

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Утром 3 августа стало известно о смерти Рика Дженеста из Канады, больше известного как Zombie Boy. Он известен благодаря множеству татуировок (в том числе и на лице), а также клипу американской певицы Леди Гаги Born This Way. После этого он стал моделью.

Тело Рика обнаружили в среду в Монреале. Ему было 32 года. По сообщению радиостанции Radio Canada, он покончил с собой. Известно, что у него были серьезные проблемы с психикой.

Леди Гага очень расстроилась, узнав такую печальную вещь. Он написала в своем Twitter, что «более чем опустошена» этой новостью.

- Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на передний план и уничтожить стигму, что мы не можем говорить об этом. Если ты страдаешь, позвони другу или семье сегодня. Мы должны спасать друг друга, - написала певица.

Отметим, что пять лет назад Zombie Boy приезжал в Краснодар с концертом. После него он дал интервью «Комсомольской правде» и… показал свой зад.

Он рассказывал о том, как начинал свою карьеру и о своих страхах.

Zombie boy был очень раскованнымФото: Николай ХИЖНЯК

- Я ел червей во фрик-шоу. В России меня удивили медведи на велосипедах. Хотя это плохая шутка, наверное. А боюсь я кукол, которые на руку надеваются, - улыбался Рик.

На протяжении всей пресс-конференции татуированный парень крутил в руке то, что под нее попадалось. Сначала это был свежий номер «Комсомольской правды», потом внимание переключилось на пробку от бутылки с водой. В какой-то момент она оказалась у него во рту.

На вопрос о последней татуировке Zombie boy Рик отмолчался. Но зато показал ее во всей красе.

Вот так выглядела последняя татуировка Рика в 2013 годуФото: Николай ХИЖНЯК

- Что скажешь о поступке панков Blоodhound Gang? Им теперь нельзя выступать в России.

- Это печально. А я вне политики. Я верю, что анархия победит. Со мной всегда мой флаг, который я иногда использую вместо полотенца.

После ответа он показал флаг на груди.

​​Zombie Boy ни капли не стеснялся (ФОТОРЕПОРТАЖ) Фото: Николай ХИЖНЯК

Онлайн-трансляцию с пресс-конференции вы можете прочитать здесь.