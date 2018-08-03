2018-08-03T11:06:55+03:00
Экономика

Сбербанк представил новороссийским предпринимателям новые инструменты для бизнеса

Главной темой обсуждения стал лизинг автомобилей и обновление парка транспортных средств, доступных к финансированию
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "Сбербанк"Фото: "Сбербанк"
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Встреча представителей министерства транспорта, Краснодарского отделения ПАО Сбербанк и АО «Сбербанк-Лизинг» с субъектами предпринимательства Новороссийска состоялась накануне в конференц-зале Новороссийского отделения ПАО Сбербанк.

Главной темой мероприятия стало обновление парка транспортных средств. В дискуссии приняли участие представители крупных дилеров техники, таких как АО «Вольво Восток», ООО «Дилерский центр «ЮГ» (МАЗ), ООО «Техно-Темп», которые организовали выставку своей техники.

Руководитель Краснодарского филиала АО «Сбербанк Лизинг» рассказал о деятельности компании и новых инструментах развития бизнеса.

- Инструмент лизинга востребован как крупными компаниями, так и небольшими, а перечень техники и оборудования, которые они закупают, очень широк – от грузового и легкового транспорта, навесного и прицепного сельскохозяйственного оборудования, тракторов и комбайнов до морских судов. На сегодняшний день в портфеле АО «Сбербанк Лизинг» есть как микробизнес, так и крупные холдинги с выручкой от 30 млрд. руб. в год, единовременно закупающие десятки единиц техники», - отметили представители АО «Сбербанк Лизинг.

Лизинг может быть более привлекательным, чем стандартный инвестиционный кредит с точки зрения простоты его использования.

- Чтобы получить полноценный инвесткредит необходимо затратить гораздо больше времени и сил – причем как со стороны клиента, так и финансирующей организации. Лизинг быстрее и проще в оформлении, в первую очередь потому, что кредитор принимает часть риска на предмет лизинга, что избавляет от необходимости наличия собственного залога,- отметил управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко.

АО «Сбербанк Лизинг» – одна из крупнейших российских лизинговых компаний. Единственным акционером компании является ПАО Сбербанк. Компания входит в ТОП-3 лизинговых компаний страны по версии РА «Эксперт». Региональная сеть АО «Сбербанк Лизинг» насчитывает более 55 филиалов в крупнейших городах России.

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