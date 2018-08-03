В Адыгее обсудили вопросы демографии

СЕГОДНЯ 12:35 2018-08-03T12:38:50+03:00

Состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Республики Адыгея

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Мероприятие провела вице-премьер РА Наталья Широкова. Заместитель министра здравоохранения РА Оксана Емтыль рассказала о проводимых мероприятиях по снижению смертности в рамках республиканской госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы.

Так, специалисты Адыгейского республиканского центра медпрофилактики осуществляют выезды в населенные пункты районов республики для проведения скрининговых исследований, направленных на раннюю диагностику заболеваний. Обследования смогли пройти более 2 тысяч человек.

Мобильными бригадами Адыгейской республиканской клинической больницы и Адыгейского республиканского клинического онкологического диспансера осуществлены выезды в 18 населенных пунктов, осмотрены и обследованы более 800 человек

Кроме того, свыше 21 тысячи человек охвачено диспансеризацией. В результате впервые выявлено 702 новых случая заболеваний сердечно-сосудистой системы, 39 случаев новообразований, 82 случая сахарного диабета. Все пациенты, нуждающиеся в регулярном динамическом наблюдении, взяты на динамический учет в поликлиниках по месту жительства.

Заместитель начальника управления ГИБДД МВД по РА Казбек Мамиёк доложил о принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей на дорогах.

Вице-премьер РА Наталья Широкова подчеркнула, что главой Адыгеи Муратом Кумпиловым дан ряд поручений по снижению смертности в ДТП, и необходимо консолидировать усилия ответственных структур, органов местного самоуправления для их исполнения.

Также в ходе заседания были приняты решения, нацеленные на снижение смертности от немедицинских причин. В частности, рассматривались вопросы обеспечения безопасности во время отдыха на воде, профилактики суицидов.

Кроме того, Наталья Широкова поручила руководителям министерств и ведомств и главам органов местного самоуправления взять на контроль прохождение диспансеризации госслужащими.