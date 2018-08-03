Погода на побережье Черного моря в эти выходные обещает быть комфортной для отдыхающих

СЕГОДНЯ 12:46 2018-08-03T12:55:01+03:00

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Туристам, успевшим привыкнуть к нестабильной кубанской погоде, можно расслабиться в предстоящие выходные 4-5 августа. Метеорологи обещают умеренную жару на курортах и по всей территории Краснодарского края.

А если прекрасное куротное небо и заволокут тучи, то это точно будет незначительным явлением.

- Осадки будут кратковременными на побережье Черного моря, - прокомментировала «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий сотрудник Краснодарского гидрометцентра Тамара Ковалева.

Изнуряющей жары в выходные тоже не предвидится.

- Температура воздуха прогреется до +28+35 днем и +18+23 градусов ночью в курортных городах, где сейчас тысячи отдыхающих, - пояснила метеоролог. - На остальной территории Краснодарского края будет чуть жарче, в среднем чуть выше +30+35 градусов. Сорокоградусной жары термометры не покажут.

Что касается температуры моря, то она достигла сейчас максимально комфортных отметок 26-28 градусов.

В «купальных» городах Приазовья - Ейске и Темрюке море прогрелось до + 26 градусов. Однако Приморско-Ахтарске Азовское море теплее — до +27.

Такие же отметки показывают градусники на черноморском побережье в Геленджике и Туапсе.

Зато в Анапе и Новороссийске вода станет холоднее – до +25 градусов. Кроме того, на побережье этих городов вчера, 2 августа, спасатели прогнозировали усиление донного течения. А купающимся на пляжах станицы Благовещенской и Бугазской косы рекомендовали и вовсе не заходить в море.

- Не подвергайте неоправданному риску свою жизнь и здоровье, - увещевают туристов.

Зато никаких природных капризов не стоит ждать отдыхающим в Сочи. Море здесь — парное молоко +28 градусов.