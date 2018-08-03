2018-08-03T12:58:13+03:00
Спорт

Смолов сделал селфи после аварии в Краснодаре

Скорее всего, о фотографии его попросил фанат
София ФОМЕНКО@kp_kuban
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Федор Смолов с поклонником после ДТП в Краснодаре. Фото: телеграм-канал "112"Федор Смолов с поклонником после ДТП в Краснодаре. Фото: телеграм-канал "112"
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Нападающий сборной России и ФК «Краснодар» Федор Смолов после ДТП с BMW за 9 млн в Краснодаре успел сделать селфи. Фотография появилась в телеграм-канале «112». Автор предполагает, что сбегающего после аварии футболиста заметил фанат и попросил сфотографироваться. Футболист не стал отказывать поклоннику, хотя по его лицу заметно, что настроения у Федора не было.

Пользователи социальных сетей даже запустили опрос, какой на этом снимке Смолов: пьяный, трезвый, грустный, уставший или милый? Больше всего набрал вариант – «грустный» (615 человек), а на втором месте - «пьяный»(399 человек).

В ту ночь около разбитой BMW за 9 млн собралась приличная толпа зевак. Фото: Типичный Краснодар

В ту ночь около разбитой BMW за 9 млн собралась приличная толпа зевак. Фото: Типичный Краснодар

По рассказам очевидца, с места ДТП известного футболиста увез его друг. Однако утверждать этого мы не можем. Возможно, этот друг и сделал с ним селфи. Однако можно точно сказать, что это не эвакуаторщик, потому что он прибыл уже после того, как Федор исчез с радаров.

Напомним, сейчас в этом деле разбирается полиция. Футболисту сборной России грозит до 15 суток ареста за оставление места ДТП. Сам Смолов не стал отпираться и признался в том, что за рулем машины был он. Тем самым заодно и опровергнув слухи о его девушке (ранее СМИ сообщали, что за рулем была новая пассия футболиста).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Федор Смолов может покинуть ФК «Краснодар» после резонансного ДТП

Клуб может отдать игрока за сумму не менее 10 миллионов евро. Смолов может покинуть «Краснодар» уже в текущее трансферное окно.При этом контракт со Смоловым заканчивается только через год и в нем нет опции выкупа. Есть уже и заинтересованный покупатель (читайте далее).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Федор Смолов разбил в Краснодаре машину за девять миллионов рублей

После полуночи роскошная иномарка на большой скорости вылетела с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал (читайте далее).

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