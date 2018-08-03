Смолов сделал селфи после аварии в Краснодаре

СЕГОДНЯ 12:48 2018-08-03T12:58:13+03:00

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Нападающий сборной России и ФК «Краснодар» Федор Смолов после ДТП с BMW за 9 млн в Краснодаре успел сделать селфи. Фотография появилась в телеграм-канале «112». Автор предполагает, что сбегающего после аварии футболиста заметил фанат и попросил сфотографироваться. Футболист не стал отказывать поклоннику, хотя по его лицу заметно, что настроения у Федора не было.

Пользователи социальных сетей даже запустили опрос, какой на этом снимке Смолов: пьяный, трезвый, грустный, уставший или милый? Больше всего набрал вариант – «грустный» (615 человек), а на втором месте - «пьяный»(399 человек).

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По рассказам очевидца, с места ДТП известного футболиста увез его друг. Однако утверждать этого мы не можем. Возможно, этот друг и сделал с ним селфи. Однако можно точно сказать, что это не эвакуаторщик, потому что он прибыл уже после того, как Федор исчез с радаров.

Напомним, сейчас в этом деле разбирается полиция. Футболисту сборной России грозит до 15 суток ареста за оставление места ДТП. Сам Смолов не стал отпираться и признался в том, что за рулем машины был он. Тем самым заодно и опровергнув слухи о его девушке (ранее СМИ сообщали, что за рулем была новая пассия футболиста).

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