2018-08-03T13:45:10+03:00
Общество

Где Краснодар встанет в пробках после закрытия Яблоновского моста

«Комсомолка» узнала, на какие дороги ляжет нагрузка, когда начнется ремонт путепровода
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: МВД по Адыгее.Фото: МВД по Адыгее.

Новость о том, что в ночь на 5 августа Яблоновский мост закроют на ремонт, расстроила и водителей, и пассажиров многочисленных маршруток-автобусов. Рано или поздно, но техника здесь заработала бы. Устарел путепровод, трещит по швам. Буквально.

Температурные швы уже не выдерживают нагрузку. Фото: krd.ru

Температурные швы уже не выдерживают нагрузку. Фото: krd.ru

Двухполосный мост через реку Кубань, соединяющий Краснодар и поселок Яблоновский, возвели еще в 1952 году. Сейчас же, по мнению специалистов, путепровод в критическом состоянии. Пока не разваливается, конечно, но трепещет от каждого авто.

Реконструкцию планируют основательную. Подрядчик уже заказал шесть новых температурных швов, которые как раз и планируют заменить за время ремонта. И через две недели мост будет как новенький.

Фото: МВД по Адыгее.

Фото: МВД по Адыгее.

Больше всего повезло пешеходам. Они по-прежнему смогут добираться из Яблоновского в Краснодар на своих двоих по тротуару. А вот автолюбителям и пассажирам общественного транспорта нужно запастись терпением. Ехать придется по альтернативным путям.

Основная нагрузка, естественно, ляжет на Тургеневский мост. Именно этот путь для водителей привычнее.

- Часть автомобилей со стороны Тахтамукайского и Теучежского районов пойдет по трассе М-4 «Дон» через шлюзы Краснодарского водохранилища, - говорит заместитель начальника управления ГИБДД Алексей Ковтунов. - Но основная часть автовладельцев все-таки выберет более привычный путь - по Тургеневскому шоссе. В этом случае нагрузка на Тургеневский мост возрастет в лучшем случае на 30%.

Обычно утром на Тургеневском мосту 8-балльные пробки.

Обычно утром на Тургеневском мосту 8-балльные пробки.

Если обычно утренние семибалльные пробки на путепроводе держатся в среднем два с половиной часа, то теперь затор исчезнет в лучшем случае лишь через три-четыре. Так что выезжать на работу проживающим в Адыгее стоит пораньше. Надо к девяти - вставай с петухами.

Что касается второго пути через шлюзы Краснодарского водохранилища, то обычно дорога здесь почти свободна. Однако если поток машин с Яблоновского перебросить сюда, то до Краснодара придется добираться в два раза дольше, чем обычно. Да и такая дорога все-таки удобна тем, кто спешит в Комсомольский микрорайон. Трудящимся в центре только круг лишний делать через весь город.

Дорога через шлюзы Краснодарского водохранилища обычно свободна, но после закрытия Яблоновского моста и здесь могут появиться пробки.

Дорога через шлюзы Краснодарского водохранилища обычно свободна, но после закрытия Яблоновского моста и здесь могут появиться пробки.

Кстати, есть еще третий альтернативный путь - паромная переправа. Паром, а точнее баркас-трамвайчик, помогает добраться из Адыгеи в Краснодар, минуя Яблоновский мост. Работает он ежедневно, курсирует каждые 20 минут с 06:00 и до 22:00. От причала поселка Нового на краснодарскую сторону в район Ставропольской катер довезет вас за 10 минут. Таким образом, затор вы просто оплываете. Цена вопроса - 25 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Автобусы поедут в объезд

Транспорт, который обычно ездил через Яблоновский мост, разбросают по свободным дорогам. Рейсовые автобусы, следующие от вокзала Краснодар-1 в сторону Анапы, Новороссийска, Геленджика, пустят через Тургеневский мост. А автобусы, курсирующие до Армавира, Кропоткина и Горячего Ключа, будут двигаться через дорогу в районе шлюзов Краснодарского водохранилища.

А что касается общественного транспорта, который едет из Северского и Тахтамукайского районов, то автобусы будут доезжать точно до зоны ремонта. Здесь пассажиры пешком смогут перейти Яблоновский мост и далее пересесть на транспорт, курсирующий по Краснодару.

- На самых напряженных участках будет усилена работа нарядов ДПС. При необходимости совместно с ГИБДД будут приниматься дополнительные меры для нормализации ситуации. Возможно увеличение единиц подвижного состава общественного транспорта, в том числе трамваев, подъезжающих в район Яблоновского моста, - добавляет директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Для водителей установят 11 информационных стендов, часть из которых разместят на территории Адыгеи - со стороны шлюзов Тургеневского шоссе, неподалеку от Яблоновского моста, и в Тлюстенхабле. Помощь в регулировании транспортного движения в указанных направлениях на границе Адыгеи и Краснодара окажут сотрудники Госавтоинспекции обоих регионов.

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