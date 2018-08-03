Прокуратура запретила мэрии Краснодара купить две иномарки за 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-03T13:31:02+03:00

Вот такие иномарки хотели приобрести чиновники. Фото: www.kia и www.toyota

Правоохранители посчитали, что такие дорогие автомобили чиновникам ни к чему

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Администрация Краснодара собралась купить для своих сотрудников две новенькие иномарки - Toyota Camry и Kia Cerato, общая стоимость которых составляет около 4 миллионов рублей. Документы для проведения аукциона на их поставку были поданы с нарушениями. В контракте по госзакупкам они создали описание «под конкретный товар», что абсолютно исключало конкуренцию.

Требования к машинам были строгие – интеллектуальная система открывания багажника, мониторинг слепых зон, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, мультифункциональный кожаный руль и другие опции, которые никак не влияют на ходовые характеристики автомобилей.

Мэрия запрашивала и по два цветных дисплея в 7 дюймов. Видимо, чтобы чиновником было чем развлечься по пути на работу.

Однако прокуратура решила провести проверку указанных документов и не позволила администрации приобрести иномарки.

- В результате объявления прокуратурой предостережения закупка автомобилей отменена, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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Один из автомобилей - KIA - должен был иметь комплектацию «Люкс», оснащаться круиз-контролем, памятью сидений, камерой заднего вида, раздельным климат-контролем, кожаным салоном и другими дорогими опциями (читайте далее).