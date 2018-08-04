2018-08-04T12:21:46+03:00
Общество

Жители Динской могут остаться без муниципальных автобусов

Автотранспортное предприятие находится в стадии банкротства
Юлия ДУБИНА
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Проблемы у транспортников Динской начались еще более двух лет назад. Простые работяги связывают это с переменой руководства. Новый директор, как следует из жалобы водителей в правоохранительные органы, ввел на АТП поборы.

- Директор стал требовать с нас 800 рублей в сутки на нужды предприятия, он тогда всем сказал: если хотите продолжать работать, то надо платить взятки. На протяжении нескольких месяцев мы платили, а потом его УБЭП с поличным взял, это было в мае 2017 года, на него даже уголовное дело завели, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» один из сотрудников предприятия Павел.

Параллельно шел процесс ликвидации предприятия, но после того, как директор был задержан, в Динскую пожаловала целая делегация во главе с первым вице-губернатором Андреем Алексеенко.

- Они пригласили всех нас на собрание, рассказали, что ликвидацию остановят, а все долги предприятия будут погашены. Именно тогда выяснилось, что с приходом нового директора предприятие перестало платить налоги, - вспоминает события Павел.

Целый год работники жили как на пороховой бочке, затраты росли, налоги не платились, а директор под следствием. Но продолжает руководить предприятием.

- Мне и многим моим коллегам стали поступать угрозы от руководителя. Мы написали заявление в следственный комитет с просьбой защитить нас от преступных посягательств и взять дело под личный контроль, - отмечает собеседник (заявление есть в редакции «КП». - Авт.).

Спустя некоторое время директора, находящегося под следствием, все же сняли. Но на этом приключения транспортников не закончились. Спустя год следствие в отношении бывшего руководителя предприятия было закончено, дело было закрыто за неимением достаточной доказательной базы.

- И вот в июне нам сообщают, что предприятие опять находится в стадии банкротства, - рассказал работник АТП.

Как оказалось, АТП должно государству 50 миллионов рублей, на протяжении двух лет руководство не платило налоги. Пока водители, как и прежде, выходят на работу, ведь в них нуждаются тысячи людей. Все работники предприятия живут одним днем, что будет завтра, никто не знает.

- Мы обращались в краевое правительство, там сказали, что все будет хорошо, мол, выплатим мы ваши долги. Но мы в это не верим, кто просто так даст 50 миллионов? - отмечает Павел.

Динское АТП выполняет 9 маршрутов - в Краснодар, несколько станиц, а также в ближайшие дачные поселки. Если автотранспортное предприятие закроют, то тысячи жителей останутся без муниципальных автобусов. Люди не смогут доехать в Краснодар и несколько станиц. 120 человек останутся без работы.

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