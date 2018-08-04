2018-08-04T12:02:08+03:00
Происшествия

В Сочи во время дождя пропала семья: 15-летнего мальчика нашли мертвым

Его 4-летнюю сестру ищут с вертолетов и катеров [видео]
Юлия ДУБИНА
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Фото: ЮРПСОФото: ЮРПСО
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В Сочи целую семью смыло водой. Трагедия произошла, когда мама со своим братом и двумя детьми, 15 и 4 лет, переходили вброд неглубокую речку. По каким причинам они не воспользовались мостом, находящимся рядом, пока не понятно. Было это недалеко от конечной остановки 102-го маршрута в селе Пластунка Хостинского района.

По словам очевидцев, взрослых из воды удалось спасти, а вот детей унесло…

- После обильных осадков уровень воды в реке и скорость течения быстро увеличивались. В итоге всех четверых унесло вниз. Женщина смогла выбраться самостоятельно, после чего сообщила спасателям, что пропали двое ее детей и родственник. Позже спасатели обнаружили мужчину. Он получил травму головы, но от госпитализации отказался, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в мэрии Сочи.

На поиски детей моментально отправились свыше 400 человек: спасатели, росгвардейцы, волонтеры и полицейские. Администрация города для поиска пропавших привлекла порядка 40 казаков и 50-ти волонтеров.

- На данный момент обнаружено тело подростка, поиски девочки продолжаются. Спасатели работают как на реке, так и в море. Задействованы катера, ведутся поиски с воздуха, работает вертолет и беспилотный летательный аппарат, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе ЮРПСО.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по краю организована доследственная проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей, - отметили в пресс-службе краевого следственного управления.

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Поиски детей. Видео: ЮРПСО.! другой источник

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